Трамп гарантировал арабским лидерам, что Израиль не начнёт войну

Президент США Дональд Трамп во время обсуждения в Белом доме плана по урегулированию ситуации в секторе Газа гарантировал лидерам арабских стран отказ Израиля от силовых акций в дальнейшем.

Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Трамп лично гарантировал главам арабских стран, что Израиль не начнет войну», — сказал собеседник газеты.

По словам источников, делегация во главе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху пыталась добиться для себя возможности возобновления боевых действий, если ХАМАС нарушит условия соглашения, в частности отказ от любой формы управления этим движением Газой.

Американская сторона, по данным FT, «буквально велела израильским переговорщикам прекратить искать какие-либо лазейки».