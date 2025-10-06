«AzInTelecom» стал партнёром выставки «Rebuild Karabakh» — цифровые решения для восстановления Карабаха – ФОТО

С 14 по 16 октября в Баку Экспо Центре состоится 5-я Юбилейная Азербайджанская Международная Выставка «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха» — «Rebuild Karabakh», посвящённая восстановлению и реконструкции Карабаха.

В этом году выставка отмечает свой первый юбилей и состоится в рамках 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Недели — ведущей отраслевой платформы строительного сектора региона.

С первых лет проведения Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев направляет приветственное обращение участникам и гостям выставки «Rebuild Karabakh», проходящей в рамках Каспийской Строительной Недели. Это обращение традиционно оглашается на официальной церемонии открытия. Выставка ежегодно привлекает внимание ведущих местных и зарубежных компаний, расширяя число участников и масштаб экспозиции.

Выставка «Rebuild Karabakh» впервые была организована в 2021 году, сразу после исторической Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

В тот период организаторы выставки приняли решение создать специализированную платформу, посвящённую восстановлению и и развитию освобождённых территорий, укреплению государственно-частного партнёрства и демонстрации наиболее перспективных проектов, чтобы внести свой посильный вклад. За прошедшие годы в выставке приняли участие около 300 местных и международных компаний. Уже с первого выпуска здесь были представлены проекты по реконструкции Карабаха, которые сегодня успешно реализуются. Среди них – Физулинский международный аэропорт и проект «Умное село» (Smart Village). Кроме того, при активном участии Фонда Возрождения Карабаха на площадке проходили панельные дискуссии, определяющие стратегические направления восстановления.

Неотъемлемой частью выставки является её социальная миссия: По инициативе организаторов от каждого участника в Фонд Возрождения Карабаха перечисляются средства в качестве пожертвования. С 2021 года по настоящее время в общей сложности было пожертвовано 109 243,16 AZN. Эта традиция стала важным элементом выставки, и мы намерены продолжать её в будущем.

В юбилейном году oдним из ключевых событий станет Кулинарный Чемпионат Национального Наследия «Karabakh Cup» – проект, посвящённый продвижению карабахской кухни и национального кулинарного достояния. «Karabakh Cup» представит международному сообществу богатую культуру региона и позволит ближе познакомиться с его уникальными традициями.

Особое внимание юбилейной программы будет уделено панельным дискуссиям, посвящённым вопросам восстановления и устойчивого развития. В третий день выставки состоится панельная сессия «Платформы "Bootcamp" на освобождённых территориях Азербайджанской Республики», в которой примут участие Министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Маджнун Мамедов и помощник президента, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов.

На выставке «Rebuild Karabakh» компании представят свои решения и проекты в области зелёной энергетики, строительства и строительных материалов, сельского хозяйства и безопасности.

Таким образом, юбилейная «Rebuild Karabakh» объединяет деловую, социальную и культурную составляющие, превращая выставку в уникальную платформу для демонстрации достижений, обмена опытом и формирования новых идей для будущего возрождения Карабаха.

Одна из ведущих компаний Азербайджана в сфере информационно-коммуникационных технологий — «AzInTelecom» LLC — в этом году выступает партнёром по цифровым решениям выставки «Rebuild Karabakh».

Сотрудничество, установленное на фоне растущего интереса к мероприятию, направлено на интеграцию инновационных технологий в выставочную среду и подчёркивает стратегическое значение цифровых решений в процессе восстановления Карабаха. В рамках партнёрства «AzInTelecom» примет участие в панельных дискуссиях, где представит свои проекты, ориентированные на цифровую трансформацию и модернизацию освобождённых территорий, а также продемонстрирует участникам новейшие технологические решения.

Данное сотрудничество открывает для компании новые перспективы — укрепление деловой репутации и позиций бренда, расширение прямого взаимодействия с партнёрами и клиентами, разработку инновационных продуктов на основе обратной связи, совершенствование существующих сервисов и развитие новых направлений стратегического взаимодействия.

Директор коммерческого департамента компании «AzInTelecom» Фаррух Фараджуллаев, комментируя сотрудничество, отметил, что компания гордится возможностью выступать партнёром по цифровым решениям выставки «Rebuild Karabakh»:

«Восстановление Карабаха возможно не только за счёт инфраструктурных проектов, но и благодаря внедрению современных технологий. Наши облачные сервисы и экосистема SİMA — такие решения, как SİMA İmza, SİMA Pay и SİMA Access — позволяют гражданам, возвращающимся на освобождённые территории, получать быстрые, безопасные и удобные услуги. Особенно важно, что жители Карабаха смогут дистанционно пользоваться государственными и частными сервисами, что упростит их повседневную жизнь и позволит эффективнее использовать ресурсы.

Наша цель — внести вклад не только в физическое, но и в цифровое восстановление Карабаха. Мы уверены, что использование цифровых решений «AzInTelecom» организациями, участвующими в процессе восстановления, ускорит реализацию проектов на освобождённых территориях и станет важным стимулом для устойчивого и инновационного развития региона в рамках государственно-частного партнёрства».

Среди учреждений, поддерживающих мероприятие: Министерство Экономики Азербайджанской Республики, Исполнительная власть города Баку, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе, Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), Агентство государственного жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA), Национальная Конфедерация Организаций Предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Фонд возрождения Карабаха и Ассоциация организаторов выставок Азербайджана (ASTA).

Организаторами выставки являются компании «Iteca Caspian», «Caspian Event Organisers», а также их международные партнёры – «ICA Events» и «Caspian Event Management FZ-LLC».