 «AzInTelecom» стал партнёром выставки «Rebuild Karabakh» — цифровые решения для восстановления Карабаха – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Выставки

«AzInTelecom» стал партнёром выставки «Rebuild Karabakh» — цифровые решения для восстановления Карабаха – ФОТО

First News Media16:11 - Сегодня
«AzInTelecom» стал партнёром выставки «Rebuild Karabakh» — цифровые решения для восстановления Карабаха – ФОТО

С 14 по 16 октября в Баку Экспо Центре состоится 5-я Юбилейная Азербайджанская Международная Выставка «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха» — «Rebuild Karabakh», посвящённая восстановлению и реконструкции Карабаха.

В этом году выставка отмечает свой первый юбилей и состоится в рамках 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Недели — ведущей отраслевой платформы строительного сектора региона.

С первых лет проведения Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев направляет приветственное обращение участникам и гостям выставки «Rebuild Karabakh», проходящей в рамках Каспийской Строительной Недели. Это обращение традиционно оглашается на официальной церемонии открытия. Выставка ежегодно привлекает внимание ведущих местных и зарубежных компаний, расширяя число участников и масштаб экспозиции.

Выставка «Rebuild Karabakh» впервые была организована в 2021 году, сразу после исторической Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

В тот период организаторы выставки приняли решение создать специализированную платформу, посвящённую восстановлению и и развитию освобождённых территорий, укреплению государственно-частного партнёрства и демонстрации наиболее перспективных проектов, чтобы внести свой посильный вклад. За прошедшие годы в выставке приняли участие около 300 местных и международных компаний. Уже с первого выпуска здесь были представлены проекты по реконструкции Карабаха, которые сегодня успешно реализуются. Среди них – Физулинский международный аэропорт и проект «Умное село» (Smart Village). Кроме того, при активном участии Фонда Возрождения Карабаха на площадке проходили панельные дискуссии, определяющие стратегические направления восстановления.

Неотъемлемой частью выставки является её социальная миссия: По инициативе организаторов от каждого участника в Фонд Возрождения Карабаха перечисляются средства в качестве пожертвования. С 2021 года по настоящее время в общей сложности было пожертвовано 109 243,16 AZN. Эта традиция стала важным элементом выставки, и мы намерены продолжать её в будущем.

В юбилейном году oдним из ключевых событий станет Кулинарный Чемпионат Национального Наследия «Karabakh Cup» – проект, посвящённый продвижению карабахской кухни и национального кулинарного достояния. «Karabakh Cup» представит международному сообществу богатую культуру региона и позволит ближе познакомиться с его уникальными традициями.

Особое внимание юбилейной программы будет уделено панельным дискуссиям, посвящённым вопросам восстановления и устойчивого развития. В третий день выставки состоится панельная сессия «Платформы "Bootcamp" на освобождённых территориях Азербайджанской Республики», в которой примут участие Министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Маджнун Мамедов и помощник президента, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов.

На выставке «Rebuild Karabakh» компании представят свои решения и проекты в области зелёной энергетики, строительства и строительных материалов, сельского хозяйства и безопасности.

Таким образом, юбилейная «Rebuild Karabakh» объединяет деловую, социальную и культурную составляющие, превращая выставку в уникальную платформу для демонстрации достижений, обмена опытом и формирования новых идей для будущего возрождения Карабаха.

Одна из ведущих компаний Азербайджана в сфере информационно-коммуникационных технологий — «AzInTelecom» LLC — в этом году выступает партнёром по цифровым решениям выставки «Rebuild Karabakh».

Сотрудничество, установленное на фоне растущего интереса к мероприятию, направлено на интеграцию инновационных технологий в выставочную среду и подчёркивает стратегическое значение цифровых решений в процессе восстановления Карабаха. В рамках партнёрства «AzInTelecom» примет участие в панельных дискуссиях, где представит свои проекты, ориентированные на цифровую трансформацию и модернизацию освобождённых территорий, а также продемонстрирует участникам новейшие технологические решения.

Данное сотрудничество открывает для компании новые перспективы — укрепление деловой репутации и позиций бренда, расширение прямого взаимодействия с партнёрами и клиентами, разработку инновационных продуктов на основе обратной связи, совершенствование существующих сервисов и развитие новых направлений стратегического взаимодействия.

Директор коммерческого департамента компании «AzInTelecom» Фаррух Фараджуллаев, комментируя сотрудничество, отметил, что компания гордится возможностью выступать партнёром по цифровым решениям выставки «Rebuild Karabakh»:

«Восстановление Карабаха возможно не только за счёт инфраструктурных проектов, но и благодаря внедрению современных технологий. Наши облачные сервисы и экосистема SİMA — такие решения, как SİMA İmza, SİMA Pay и SİMA Access — позволяют гражданам, возвращающимся на освобождённые территории, получать быстрые, безопасные и удобные услуги. Особенно важно, что жители Карабаха смогут дистанционно пользоваться государственными и частными сервисами, что упростит их повседневную жизнь и позволит эффективнее использовать ресурсы.

Наша цель — внести вклад не только в физическое, но и в цифровое восстановление Карабаха. Мы уверены, что использование цифровых решений «AzInTelecom» организациями, участвующими в процессе восстановления, ускорит реализацию проектов на освобождённых территориях и станет важным стимулом для устойчивого и инновационного развития региона в рамках государственно-частного партнёрства».

Среди учреждений, поддерживающих мероприятие: Министерство Экономики Азербайджанской Республики, Исполнительная власть города Баку, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе, Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), Агентство государственного жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA), Национальная Конфедерация Организаций Предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Фонд возрождения Карабаха и Ассоциация организаторов выставок Азербайджана (ASTA).

Организаторами выставки являются компании «Iteca Caspian», «Caspian Event Organisers», а также их международные партнёры – «ICA Events» и «Caspian Event Management FZ-LLC».

Поделиться:
243

Актуально

Мнение

Нахчыван, Шуша, Габала… Азербайджан нацелен на превращение тюркского мира в ...

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Габале с Премьер-министром Венгрии - ФОТО

Общество

В суде оглашены документы, связанные с ракетными ударами вооруженных сил Армении ...

Xроника

Ильхам Алиев принял в Габале генерального секретаря Организации тюркских ...

Выставки

«AzInTelecom» стал партнёром выставки «Rebuild Karabakh» — цифровые решения для восстановления Карабаха – ФОТО

Сокровища карабахской кухни на выставке «Rebuild Karabakh»

На Тайване из-за тайфуна «Рагаса» погибли не менее 14 человек

15-летний Оуэн Купер стал самым молодым победителем премии «Эмми» - ВИДЕО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Сокровища карабахской кухни на выставке «Rebuild Karabakh»

«AzInTelecom» стал партнёром выставки «Rebuild Karabakh» — цифровые решения для восстановления Карабаха – ФОТО

Последние новости

TABIA Group представляет новую эру целостного оздоровления в Азербайджане — YENEE – ФОТО

Сегодня, 19:00

В Азербайджане молла убил жену и отправился в мечеть на намаз

Сегодня, 18:45

Bugatti Mistral – самый быстрый родстер в мире теперь в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 18:30

Нахчыван, Шуша, Габала… Азербайджан нацелен на превращение тюркского мира в глобальный центр силы

Сегодня, 18:15

Трамп гарантировал арабским лидерам, что Израиль не начнёт войну

Сегодня, 18:05

Президент Узбекистана находится с визитом в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 17:57

Израиль депортировал Грету Тунберг и еще 170 активистов «Флотилии стойкости»

Сегодня, 17:40

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Габалу

Сегодня, 17:34

ИВ города Баку разъяснила ситуацию о сносе архитектурных зданий на «Советской»

Сегодня, 17:33

Ильхам Алиев встретился в Габале с Премьер-министром Венгрии - ФОТО

Сегодня, 17:20

Ильхам Алиев встретился в Габале с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра - ФОТО

Сегодня, 17:15

На этой дороге вводится частичное ограничение движения

Сегодня, 17:04

Министр обороны Азербайджана встретился с послом Великобритании

Сегодня, 16:51

Азербайджанский шпажист завоевал бронзовую медаль на III Играх стран СНГ

Сегодня, 16:50

Свыше 20 тысяч гостей посетят Всемирный форум городов в Баку

Сегодня, 16:46

В Баку пройдет пятый «Забег Победы»

Сегодня, 16:40

429 иностранцев выдворены из Азербайджана за третий квартал 2025 года

Сегодня, 16:21

«AzInTelecom» стал партнёром выставки «Rebuild Karabakh» — цифровые решения для восстановления Карабаха – ФОТО

Сегодня, 16:11

Садыр Жапаров прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 16:03

В Армении засекретили отчет по 44-дневной войне

Сегодня, 16:00
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного регионаСегодня, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10