 Скончался Октай Ширалиев - ОБНОВЛЕНО
Общество

Скончался Октай Ширалиев - ОБНОВЛЕНО

20:25 - Сегодня
Скончался Октай Ширалиев - ОБНОВЛЕНО

В возрасте 75 лет скончался бывший министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев.

В cообщили в АЗЕРТАДЖ TƏBİB сообщил, что обращение поступило около 17:30 3 октября в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи. На место вызова незамедлительно была мобилизована бригада скорой медицинской помощи.

Факт доврачебной кончины бывшего министра был зафиксирован бригадой скорой медицинской помощи.

Отметим, что Огтай Ширалиев родился 2 августа 1950 года в городе Баку в семье врачей. В 1973 году окончил Азербайджанский государственный медицинский институт. Занимал ряд должностей, в том числе с 2005 по 2021 год был министром здравоохранения Азербайджана.

19:20

Экс-министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев скончался на 75-м году жизни, сообщает Trend.

Отметим, что Октай Ширалиев родился 2 августа 1950 года в городе Баку в семье врачей.

В 1967–1973 годах он окончил Азербайджанский государственный медицинский институт имени Н. Нариманова по специальности «Лечебное дело». Работал в ряде больниц и на различных должностях. По указу президента Ильхама Алиева был назначен министром здравоохранения 20 октября 2005 года и занимал эту должность до 23 апреля 2021 года.

12 августа 2015 года был награждён орденом «Шохрат» («Слава») за заслуги в развитии здравоохранения.

1185

Скончался Октай Ширалиев - ОБНОВЛЕНО

