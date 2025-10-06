Нахчыван, Шуша, Габала… Азербайджан нацелен на превращение тюркского мира в глобальный центр силы

«Региональный мир и безопасность» - тема начинающегося в Габале 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств - как нельзя лучше отражает характер сегодняшних вызовов, требующих укрепления сотрудничества и совместного реагирования на риски, формирующиеся в условиях нарастающей глобальной нестабильности.

На фоне современной мировой политики, все чаще базирующейся на двойных стандартах и избирательном подходе к международному праву, необходимость консолидации тюркского мира становится особенно очевидной. Организация тюркских государств (ОТГ), объединяя страны с общими историко-культурными корнями, схожими геополитическими приоритетами и растущим экономическим потенциалом, постепенно превращается в важный центр силы.

Иначе говоря, сегодня ОТГ выступает в роли нового полюса региональной стабильности и взаимодействия, способного не только оперативно реагировать на стремительные изменения в мировой обстановке, но и формировать собственную повестку в сферах устойчивого развития, региональной безопасности и внешнеполитической самостоятельности.

Азербайджан, выступая одним из ключевых игроков тюркского мира, неизменно поддерживает усиление роли ОТГ на международной арене. Эту позицию наглядно иллюстрируют слова Президента Ильхама Алиева как мощный объединяющий лейтмотив, отражающий дух братства, взаимного доверия и стремления к единству и солидарности: «Наша семья - тюркский мир. Мы прекрасно чувствуем себя. У нас братские отношения со всеми странами-членами Организации тюркских государств, и наша политика - усиливать Организацию тюркских государств. Это большая география, большая территория, большая военная сила, большая экономика, природные ресурсы, транспортные пути, молодое население, растущее население, и мы - народы одного рода, одних корней. Может ли быть единство сильнее этого? Конечно же, нет. Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Этого мы можем добиться только вместе».

«Это для нас приоритет, и я хочу заявить об этом открыто. Наверное, проводимая сейчас политика ясно дает всем это понять. Это для нас основная международная организация, потому что это наша семья. У нас нет другой семьи. Наша семья - это тюркский мир», - подчеркивает глава Азербайджанского государства.

В своей публикации, посвященной 3 октября - Дню сотрудничества тюркских государств, азербайджанский лидер, констатировав, что именно в этот день в 2009 году на древней азербайджанской земле - в Нахчыване была основана Организация тюркских государств, поздравил тюркский мир с этим знаменательным днем. «За минувшие 16 лет наша организация окрепла, завоевала большой авторитет в мировом масштабе, расширила свои ряды. Организация тюркских государств внесла большой вклад в укрепление сотрудничества между нашими странами в политической, экономической и гуманитарной сферах, дальнейшее усиление солидарности между тюркскими народами.

Азербайджан и впредь продолжит усилия по укреплению единства Тюркского мира. Наше братство вечно!» - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

3 oktyabr - Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür.



Məhz bu gün 2009-cu ildə qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvanda Türk Dövlətləri Təşkilatının əsası qoyulmuşdur.



Bu əlamətdar gün münasibətilə Türk dünyasını səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.



Türk dünyası bizim ailəmizdir!



Ötən… pic.twitter.com/GtmWXpwX0L — İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2025

Азербайджан играет важную роль в укреплении единства тюркских государств. Баку последовательно продвигает инициативы, направленные на углубление интеграции и повышение эффективности сотрудничества в рамках ОТГ, раскрывая тем самым масштабный потенциал тюркского мира как единого стратегического пространства.

В этом контексте историческим для тюркского мира можно назвать и неформальный саммит ОТГ в Шуше, когда была подписана Карабахская декларация, имеющая чрезвычайно важное значение с точки зрения дальнейшего укрепления международного авторитета Организации и усиления тюркского единства.

Сегодняшние стремительные перемены, а также глобальные и региональные трансформации и вызовы еще больше подчеркивают важность сотрудничества и интеграции в тюркском пространстве. Особое внимание уделяется развитию энергетических и транспортных коридоров, расширению торговых связей и координации в сфере безопасности. Одной из важных инициатив также является проект Цифровой шелковый путь, нацеленный на создание оптико-волоконного телекоммуникационного маршрута между Европой и Азией посредством Каспийского моря через Азербайджан. Все эти направления формируют основу для долгосрочной устойчивости и стабильности на обширной географии.

С этой призмы Габалинский саммит Организации тюркских государств открывает новые возможности для дальнейшего углубления взаимодействия, укрепления связей и раскрытия новых граней стратегического потенциала тюркского мира. С другой стороны, нынешний саммит способен стать еще одним важным шагом к выработке новых стратегических целей и реализации достигнутых договоренностей - переводя их из политических деклараций в реальные механизмы взаимодействия. Это касается расширения взаимной торговли и инвестиций, сотрудничества в сферах энергетики и транспорта, запуска новых совместных гуманитарных программ.

Объединяя территории общей площадью 4,25 млн кв. км и население около 160 млн человек, ОТГ сегодня превращается в важный международный союз, укрепляющий геополитическое влияние тюркского мира. На фоне усиливающейся роли Организации в глобальных процессах все чаще звучат оценки, обосновывающие ее потенциал как одного из центров силы.

Как подчеркивает глава Азербайджанского государства, Организация тюркских государств должна стать одним из центров силы в мировом масштабе: «Мы охватываем большое географическое пространство, в странах-членах наблюдается позитивная демографическая динамика, наш военный потенциал неоднократно доказывал себя на полях сражений. Наши богатые природные ресурсы, современная инфраструктура для их доставки, транспортные коридоры, соединяющие Среднюю Азию и Кавказ со средиземноморскими и черноморскими портами, наша богатая и древняя история и культура являются нашим величайшим достоянием. Приверженность наших народов традиционным ценностям и этническая общность тесно сплачивают наши страны. XXI век должен стать веком процветания тюркского мира».

Таким образом, путь развития Организации тюркских государств, стремление ее лидеров к дальнейшему укреплению сотрудничества свидетельствуют о том, что этот союз, опираясь на общие историко-культурные корни, постепенно формируется как важный центр силы. Поэтому стоит ожидать, что нынешний век станет эпохой значительного укрепления тюркских государств как ключевых и влиятельных игроков на мировой арене.