Министр обороны Азербайджана встретился с послом Великобритании
Отношения между Азербайджаном и Великобританией в военной сфере, равно как и в других областях, имеют особое значение и вносят вклад в развитие армий обеих стран.
Об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на встрече с послом Великобритании в Баку Фергусом Олдом, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
В свою очередь Ф.Олд выразил удовлетворение нынешним уровнем двустороннего сотрудничества и подчеркнул важность подобных встреч для дальнейшего укрепления двусторонних связей.
Стороны обсудили перспективы развития военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
253