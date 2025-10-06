Министр обороны Азербайджана встретился с послом Великобритании

Отношения между Азербайджаном и Великобританией в военной сфере, равно как и в других областях, имеют особое значение и вносят вклад в развитие армий обеих стран.

Об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на встрече с послом Великобритании в Баку Фергусом Олдом, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

В свою очередь Ф.Олд выразил удовлетворение нынешним уровнем двустороннего сотрудничества и подчеркнул важность подобных встреч для дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Стороны обсудили перспективы развития военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.