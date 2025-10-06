В Армении засекретили отчет по 44-дневной войне

Отчет Комиссии парламента Армении по расследованию причин и обстоятельств 44-дневной войны, будучи не вынесенным на пленарное заседание Национального собрания (НС), сдан в архив НС, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря председателя НС Армении Мовсеса Арутюняна.

«Учитывая, что в связи с несовпадением сроков включение отчета следственной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в повестку дня пленарных заседаний НС стало юридически невозможным, в результате обсуждений со всеми возможными заинтересованными сторонами было принято решение направить отчет в архив НС, где каждый депутат, имеющий допуск к конфиденциальной информации, может ознакомиться с отчетом», - отметил Арутюнян.

Ранее спикер парламента Ален Симонян заявил, что все сроки сдачи доклада истекли, и по регламенту он не может быть внесен в повестку. Более того, юридически документ так и не был направлен председателю парламента. Спикер заявил, что по ситуации он запросил мнение, справку у комиссии по государственно-правовым вопросам, юридического управления парламента, секретариата НС. И тут все мнения сошлись — «правовых оснований для включения в повестку пленарных заседаний нет».

Глава комиссии по государственно-правовым вопросам армянского парламента Владимир Варданян косвенно поддержал спикера в данном вопросе. По его словам, представленный комиссией по расследованию обстоятельств 44-дневной войны документ готов и все депутаты, имеющие соответствующий доступ к гостайне, могут с ним ознакомиться.

«Я ответил на письмо, отправленное мне спикером парламента Армении. Ответил так, как диктует регламент Нацсобрания. Что касается документа, представленного комиссией по обороне, он доступен депутатам и содержит секретные данные», - сказал Варданян.