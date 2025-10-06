 TABIA Group представляет новую эру целостного оздоровления в Азербайджане — YENEE – ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

TABIA Group представляет новую эру целостного оздоровления в Азербайджане — YENEE – ФОТО

First News Media19:00 - Сегодня
TABIA Group представляет новую эру целостного оздоровления в Азербайджане — YENEE – ФОТО

Оздоровительная сфера Азербайджана делает шаг в будущее с запуском YENEE — инновационной программы холистического ухода от TABIA Group, созданной, чтобы помочь людям восстановить силы, гармонию и внутреннее равновесие.

Философия YENEE основана на балансе разума, тела и духа: объединяя проверенные временем практики с современным комфортом, она задаёт новый уровень культуры благополучия.

Пространство для трансформации

YENEE располагается в Lankaran Springs Wellness Resort - тихом уголке природы, окружённом густыми лесами, минеральными источниками и спокойной красотой Талышских гор. Сама природа становится частью процесса исцеления, создавая атмосферу покоя и обновления с первых минут пребывания.

Размещение сочетает элегантность и уют: просторные номера и люксы гармонично вписываются в окружающий пейзаж. Каждая деталь - от интерьеров до сервиса - продумана так, чтобы гости могли полностью погрузиться в философию YENEE.

Индивидуальные программы, основанные на науке

Путь YENEE начинается с персональной диагностики, включая подробный анализ крови, чтобы выявить особенности организма и выстроить оптимальный оздоровительный маршрут. Полученные данные становятся основой индивидуально подобранных процедур, обеспечивающих точность, эффективность и результат.

Неотъемлемая часть программы - персонализированное питание. Опытные нутрициологи разрабатывают меню, которое сочетает вкус и пользу: блюда из богатых питательными веществами ингредиентов способствуют естественной детоксикации, восстановлению энергии и поддержанию жизненного тонуса. Каждый приём пищи становится продолжением терапевтического пути и усиливает эффект процедур.

Что делает YENEE особенным

  1. Целостный подход – забота о теле, разуме и духе как едином целом.

  2. Иммерсивные программы - опыт, выходящий за рамки отдыха и вдохновляющий на позитивные перемены в жизни.

  3. Персонализация - от медицинских анализов до терапии и питания, каждая деталь подбирается индивидуально.

  4. Профессиональная команда – поддержка специалистов разных направлений, гарантирующих безопасность и результат.

Новый этап в wellness-культуре Азербайджана

С запуском YENEE компания TABIA Group не просто следует мировым wellness-трендам, но и создаёт уникальный продукт, вдохновлённый природным богатством Азербайджана и основанный на международных стандартах ухода. Этот проект делает страну новой точкой притяжения для тех, кто ищет не просто отдых, а глубокое восстановление и обновление.

“YENEE — это возможность остановиться, вдохнуть и вновь почувствовать связь с собой. Это не просто программа - это новый взгляд на жизнь.”

Бронирование и доступность

Программы YENEE уже доступны в Lankaran Springs Wellness Resort — от коротких ретритов до длительных трансформационных программ.

📞 Для бронирования: +99410 230 59 86

🌐 www.yenee.az

На правах рекламы

