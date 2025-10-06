Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в Габале

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Габале со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Министры подчеркнули успешное развитие братских отношений и всестороннего союза между Азербайджаном и Турцией. На встрече обсуждались вопросы политики, безопасности, обороны, торговли, энергетики и транспорта. Было отмечено, что солидарность и партнерство в рамках ОТГ имеют наивысшую важность.

Стороны также обсудили региональные вопросы и темы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что Хакан Фидан находится в Азербайджане с двухдневным визитом. Он примет участие в XII Саммите Совета глав государств ОТГ в Габале.