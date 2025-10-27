Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Белый дом «радикально» изменил риторику в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта.

Раньше, по его словам, администрация президента США выступала за более обстоятельный подход к разрешению военных действий, а сейчас выступает за то, чтобы достичь прекращения огня как можно скорее. Лавров считает, что изменения якобы произошли под давлением Европы.

«Ранее они говорили: никакого прекращения боевых действий; Россия должна быть побеждена... Затем, где-то весной, начали говорить о немедленном перемирии без каких-либо предварительных условий. И по сей день продолжают петь эту песню. Рютте, Макрон... Европейцы не спят и не едят и стараются «выкрутить руки» этой (американской — ред.) администрации», — заявил Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу Ultrahang.

Министр считает, что Белый дом «находится под колоссальным, невероятным давлением со стороны европейских «ястребов», президента Украины Владимира Зеленского и тех, кто не хочет видеть сотрудничества России и США. Москва, заявил Лавров, не хочет вмешиваться в эти внутренние обсуждения.

В феврале Сергей Лавров заявлял, что Россия не рассматривает возможность заморозки военного конфликта с Украиной по линии соприкосновения.

Источник: Коммерсант