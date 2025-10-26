Глава Минтранса Турции: TRIPP повысит пропускную способность Среднего коридора

Зангезурский коридор (Маршрут Трампа для международного мира и процветания, TRIPP) повысит пропускную способность Среднего коридора.

Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в студии телеканала Kanal7 в Анкаре.

По словам турецкого министра, наряду с усилиями в направлении раскрытия потенциала железной дороги Баку – Тбилиси – Карс (БТК), реализуются также шаги по задействованию маршрута между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой (НАР).

Напомнив о начале строительства 224-километровой железной дороги от Карса до границы с НАР, Уралоглу подчеркнул, что, в отличие от БТК, ж/д линия Карс – Дильуджу (граница с НАР – авт.) будет состоять из двух путей, что позволит увеличить грузопоток.

Министр указал при этом, что в Азербайджане продолжаются работы по восстановлению либо модернизации транспортной инфраструктуры республики, большая часть которых уже завершена. «Ожидаем также скорого начала работ на армянском участке Зангезурского коридора», - отметил глава минтранса.

Источник: АЗЕРТАДЖ