Кэти Перри и Джастин Трюдо после слухов подтвердили свои отношения

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально подтвердили слухи о романе, появившись вместе на публике в Париже.

Об этом сообщает TMZ.

Пара отметила 41-й день рождения Перри на свидании в знаменитом кабаре Crazy Horse Paris, где их уже ожидали десятки фотографов. После шоу Трюдо и Перри вышли, держась за руки, фанат подарил певице розу и поздравил с праздником, на что пара улыбнулась и удалилась в ожидавший их автомобиль.

По данным издания, это первое официальное появление пары после серии слухов, начавшихся летом.