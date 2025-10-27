Лавров заявил, что Путин намерен принять концепцию Вашингтона по Украине

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске подтвердил готовность к урегулированию конфликта с Украиной на основе концепции, предложенной Вашингтоном.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

«На Аляске президент России Путин сказал, что готов сотрудничать на основе концепции и рамочного подхода, который специальный представитель президента Трампа представил в Москве и который они продолжили обсуждать в Анкоридже», - сказал министр.

Глава российской дипломатии отметил, что президент России подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. «[Путин] спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: «Верно ли это? Так ли это?» Все было подтверждено», - рассказал Лавров.

После этого, по словам Лаврова, президент заявил, что Москва готова принять их концепцию и «двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе». Министр отметил, что на предложение прямого ответа не последовало. «Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения», - указал Лавров.

Источник: ТАСС