Политика

Рамиз Мехтиев дал указания адвокатам

First News Media13:30 - Сегодня
Бывший глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, задержанный на прошлой неделе по обвинениям в государственной измене, попытке насильственного захвата власти и отмывании денег, активно формирует линию защиты через адвокатов, сообщает Qafqazinfo.

По данным издания, его защитники подали апелляции на ряд решений, принятых до помещения Мехтиева под домашний арест. Для этого они ознакомились с материалами дела, находящегося в производстве Службы государственной безопасности (СГБ), а также с постановлениями Сабаильского районного суда, вынесенными по ходатайству спецслужбы.

Особое внимание привлекает решение суда от 13 августа 2025 года, разрешающее проведение оперативно-технических мероприятий в отношении Мехтиева. Именно на его основании были осуществлены перехваты телефонных переговоров и обыски в издательстве Şərq-Qərb, а также по ряду других адресов.

Как отмечает издание, Мехтиев дал своим адвокатам конкретные указания и поручил предпринять все возможные юридические шаги для защиты.

В настоящее время 87-летний Рамиз Мехтиев находится под домашним арестом.

