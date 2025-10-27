Информационное агентство Report отмечает 11-летие

Исполняется 11 лет со дня начала деятельности информационного агентства Report.

За минувшие 11 лет агентство оперативно освещало самые важные события в стране и мире в области политики, экономики, общественной жизни, спорта, культуры и других сферах, собрав широкую читательскую аудиторию.

ИА Report работает в формате 24/7 на трех языках - азербайджанском, русском и английском.

В настоящее время корпункты Report действуют по всей стране.

Наряду с этим, представительства агентства функционируют в Грузии, России, Турции, Украине, США и Франции.

Report.az активен и в таких социальных сетях, как WhatsApp, Facebook, Instagram, X, Telegram, ВКонтакте, Threads, продолжая совершенствовать свою работу, чтобы предоставлять общественности всестороннюю информацию о значимых событиях дня.

Поздравляем коллег и желаем им дальнейших успехов в работе!