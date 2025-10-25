 Гюнай Агамали: «Выборы председателя партии «Ана Вэтен» не состоялись» | 1news.az | Новости
Политика

Гюнай Агамали: «Выборы председателя партии «Ана Вэтен» не состоялись»

21:27 - Сегодня
Гюнай Агамали: «Выборы председателя партии «Ана Вэтен» не состоялись»

Депутат Милли меджлиса, заместитель председателя партии «Ана Вэтэн» Гюнай Агамали выступила с заявлением в связи с событиями, произошедшими сегодня на съезде партии:

«Уважаемые представители СМИ, прошу каждого из вас не верить и не обращать внимания на дезинформацию, распространяемую в прессе относительно внеочередного IX съезда партии «Ана Вэтен».

По причине неэтичного, скандального и угрожающего поведения другой стороны, которое было подготовлено заранее и помешало проведению съезда, председатель партии Фазаил Агамали отложил проведение внеочередного съезда на неопределенный срок. Другая сторона распространяет в социальных сетях дезинформацию о его избрании председателем партии.

Хочу отметить, что все это беспочвенно. Фазаил Агамали и Нурана Ахундова, избранные председателями съезда, покинули зал после объявления перерыва. Хотя Фазаил Агамали в своей речи на открытии съезда выразил желание сложить с себя полномочия председателя партии, этот вопрос официально не был решен.

Указанные факты, помимо воспрепятствования проведению съезда, являются проявлением неуважения к его участникам, нарушением процедуры и грубым нарушением прав и законности трёх других кандидатов на пост председателя. Наша партия продолжит свою деятельность на самом высоком уровне в соответствии со своими основополагающими принципами и традиционной политической линией».

Отметим, что ранее мы сообщали о том, что сын лидера партии «Ана Вэтэн» Фазаила Агамалы Эльчин Агмалы утверждает, что на съезде он был избран новым председателем этой партии.

