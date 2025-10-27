Над Тихим океаном потерпели крушение вертолет и истребитель ВМС США

Вертолет и истребитель американских ВМС потерпели крушение в результате двух инцидентов в Южно-Китайском море.

Об этом сообщил Тихоокеанский флот США в соцсети Х.

"26 октября ориентировочно в 14:45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря во время выполнения плановых операций с борта авианосца USS Nimitz. После этого инцидента, в 15:15, истребитель F/A-18F Super Hornet также потерпел крушение", - говорится в публикации.

Члены экипажа упавшего вертолета и рухнувшего истребителя успешно катапультировались. "Все участвовавшие в инциденте лица находятся в безопасности и стабильном состоянии", - отмечается в тексте. В настоящее время ведется расследование произошедшего.