 Лавров ответил на вопрос о тайном посыле своего свитера с надписью «СССР»
Лавров ответил на вопрос о тайном посыле своего свитера с надписью «СССР»

First News Media08:40 - Сегодня
Лавров ответил на вопрос о тайном посыле своего свитера с надписью «СССР»

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ultrahang призвал не искать тайный смысл в толстовке с надписью «СССР», в которой он появился на саммите РФ и США на Аляске.

Дипломат отметил, что предметы одежды иногда связаны с этапами в истории стран.

«Для меня Советский Союз — это моя родина. Я там родился, наслаждался своей молодостью, наслаждался работой в министерстве иностранных дел. Не думаю, что мы должны стыдиться своей родины», — сказал министр.

Он добавил, что свитер с надписью «СССР» «очень стильный» и популярен в России.

«У нас есть и футболки с гербом Российской империи. Многие их носят. Это часть истории», — заявил глава МИД.

Источник: Lenta.ru

