Лавров ответил на вопрос о тайном посыле своего свитера с надписью «СССР»
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ultrahang призвал не искать тайный смысл в толстовке с надписью «СССР», в которой он появился на саммите РФ и США на Аляске.
Дипломат отметил, что предметы одежды иногда связаны с этапами в истории стран.
«Для меня Советский Союз — это моя родина. Я там родился, наслаждался своей молодостью, наслаждался работой в министерстве иностранных дел. Не думаю, что мы должны стыдиться своей родины», — сказал министр.
Он добавил, что свитер с надписью «СССР» «очень стильный» и популярен в России.
«У нас есть и футболки с гербом Российской империи. Многие их носят. Это часть истории», — заявил глава МИД.
Источник: Lenta.ru
