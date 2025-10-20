 Эльмар Мамедъяров отверг всякую связь с Рамизом Мехтиевым после его отставки | 1news.az | Новости
Политика

Эльмар Мамедъяров отверг всякую связь с Рамизом Мехтиевым после его отставки

First News Media13:14 - Сегодня
Экс-министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров высказался относительно упоминания его имени в команде бывшего руководителя Администрации Президента Рамиза Мехтиева, обвиняемого ныне в ряде тяжких преступлений, включая госизмену.

«После ухода Рамиза Мехтиева с должности главы президентской администрации у меня не было с ним никакой связи. Никаких звонков ни на мобильный телефон, ни на городской телефон, никаких здравствуй-до свидания не было. У меня с ним не было никаких контактов», - заявил Э.Мамедъяров Müsavat TV.

Экс-министр назвал нелепой и выдуманной распространяющуюся о нем информацию.

«Я так понимаю, у кого заболит живот, начинает что-то выдумывать, и в этот момент стараются называть имена каких-то известных людей», - пожаловался Мамедъяров.

На вопрос, не привлекали ли его к следствию, дипломат сказал: «А вы подождите. Сегодня еще воскресенье. Может, в понедельник позовут. Но не верю, чтобы привлекли. Потому что там серьезные люди работают, и они не действуют, не имея на руках фактов».

Бывший министр отметил, что он абсолютно спокоен, потому что никак не связан с Мехтиевым.

По его мнению, те, кто «слили» этот «вымысел» в СМИ, сделали это для того, чтобы отвести внимание от себя, потому они умышленно склоняют имена известных людей, в том числе и самого Мамедъярова, как причастных к делу Мехтиева: «То есть, для того чтобы не допустить появления в списке собственных имен, они лживо упоминают наши имена».

А на вопрос, почему в этом списке именно вы, Мамедъяров отметил, что он известная личность, проработавшая на должности министра более 16 лет: «Прошло 5 лет, как я ушел с должности. До сих пор не могут успокоиться».

Он отметил, что если бы у него были хорошие отношения с Мехтиевым, то поддерживал бы с ним связь и после 2019 года.

«Но я не знаю ни мобильного, ни домашнего его телефона. Ни разу с ним не связывался. Контактов нет. И это все знают», - подчеркнул Мамедъяров.

Эльмар Мамедъяров отверг всякую связь с Рамизом Мехтиевым после его отставки

