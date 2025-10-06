В Грузии организаторов митинга обвинили в попытке свержения власти

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение пятерым организаторам митинга в Тбилиси 4 октября в призывах к свержению власти и попытке насильственной смены конституционного строя.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Прокуратура Грузии предъявила обвинение по фактам организации и руководства групповым насилием, попытки захвата объекта стратегического и особого значения, насильственной смены конституционного строя и призыва к свержению государственной власти Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе», - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Как отметили в ведомстве, возбужденные против оппозиционеров уголовные дела подразумевают лишение свободы сроком до девяти лет.

Отметим, что Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе являются членами партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», Паата Бурчуладзе возглавляет протестное движение «Проспект Руставели», Паата Манджгаладзе является членом партии «Стратегия Агмашенебели», а полковник Лаша Беридзе – бывший заместитель главы Генштаба ВС Грузии.