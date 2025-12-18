 Убийство матери троих детей в Гусаре: Бывший муж перерезал горло ножницами - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Убийство матери троих детей в Гусаре: Бывший муж перерезал горло ножницами - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова19:13 - Сегодня
Убийство матери троих детей в Гусаре: Бывший муж перерезал горло ножницами - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности убийства, произошедшего в селе Хиль Гусарского района.

Подробности происшествия рассказали журналистам родственники 32-летней Дианы Тейибовой, которую жестоко убил её бывший муж.

Один из родственников рассказал, что тело женщины было найдено в одном из пустующих домов села:

«Ей перерезали горло ножницами. Рот, руки и ноги были связаны».

«Я видел Диану за неделю до происшествия в магазине. Мы немного поговорили. Она была в разводе с мужем. Сказала мне, что хочет помириться с ним, что дети остались одни. У неё было трое детей», - добавил другой родственник погибшей.

11:25

В Гусаре убита женщина, в качестве подозреваемого задержан её бывший муж.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, утром 16 декабря в одном из домов села Хиль Гусарского района было обнаружено тело 32-й местной жительницы Дианы Таибовой с признаками насильственной смерти.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что её бывший муж, 35-летний житель села Асиф Таибов, в ходе конфликта задушил женщину и нанес ей смертельное ранение колюще-режущим предметом в область горла. Подозреваемый задержан.

По факту проводится расследование.

