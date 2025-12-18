Азербайджан спустя 9 лет возобновил импорт куриного мяса из Китая

В январе–октябре текущего года Азербайджан ввёз 23 026 тонн куриного мяса (свежего, охлаждённого и замороженного) общей стоимостью $37,2 млн.

Как говорится в сообщении Госкомстата, объём импорта сократился на 28%, а его стоимость — на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчётный период крупнейшим поставщиком стала Украина, откуда было импортировано 10 560 тонн продукции, что на 26% меньше, чем годом ранее, на сумму $16,9 млн (снижение на 25%). Из России поставки составили 5 572 тонны (–49%) на $8,3 млн (–60%). Из Грузии было ввезено 2 581 тонна куриного мяса, что на 25% больше в годовом выражении, на сумму $6,2 млн (+53%). Импорт из Беларуси достиг 3 528 тонн (–3%) на $3,9 млн (–27%), из Узбекистана — 528 тонн (–51%) на $1,5 млн (–43%).

Кроме того, после девятилетнего перерыва Азербайджан возобновил импорт куриного мяса из Китая — 54 тонны на сумму $69 тыс.