Похоже, недавний оптимизм и надежды на позитивные перемены в отношениях Баку и Брюсселя на фоне перемен в руководстве Евросоюза, все отчетливее сменяется пониманием того, что европейские институты вновь возвращаются к излюбленной политике двойных стандартов.

Как показывают последние события, дело, возможно, было не о смене подходов, а лишь в тактической паузе, и теперь ЕС снова подменяет принципы объективности и международного права политической конъюнктурой. Вместо сбалансированного и прагматичного подхода, основанного на понимании и принятии реальных процессов в нашем регионе, наблюдается избирательное применение «громкой» риторики и политизация гуманитарной повестки. Это подрывает доверие к Брюсселю как к нейтральному игроку и ставит под сомнение его способность играть конструктивную роль в формировании устойчивого мира на Южном Кавказе.

В этом контексте решение Европейского парламента об организации «срочных дебатов по правам человека, демократии и верховенству права» в отношении Азербайджана выглядит как очередное проявление давно отработанной практики клеветы и политического очернения. По большому счету, речь идет о реанимации старых нарративов, которые, кстати, никогда и не исчезали из арсенала Европарламента.

Подобная линия поведения укладывается в логику системного лицемерия, которым на протяжении многих лет отличался Европейский парламент и за которым как обычно четко проступают элементы исламофобии и тюркофобии, маскируемые под «ценностную» повестку. Более того, организация подобных провокационных слушаний именно сегодня откровенно направлена на подрыв мирного процесса в регионе, а вовсе не на его поддержку, как это пытаются преподнести в Европе. Впрочем, в Азербайджане к двойственной политике европейских институтов давно привыкли, здесь они никого не удивляют.

Одно из последних и наиболее показательных проявлений этой линии – документ под названием «Стратегическая повестка дня партнерства между Европейским Союзом и Арменией». Этот документ, подписанный 2 декабря по итогу VI заседания Совета партнерства ЕС-Армения, как и сама их совместная деятельность, по сути, преследует целью срыв вашингтонских договоренностей и их замену парижско-брюссельской повесткой.

Реакция официального Баку на эту «повестку» была обоснованно жесткой и категоричной - документ ЕС-Армения напрямую противоречит мирному процессу. «Недопустимо, чтобы в этом двустороннем документе, определяющем стратегические приоритеты отношений между ЕС и Арменией на ближайшие 7 лет, уделялось внимание вопросам, затрагивающим Азербайджан, и это, в свою очередь, негативно влияет на перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом», - заявил МИД Азербайджана. Принимая во внимание устранение этих претензий в мирном соглашении, парафированном в Вашингтоне при участии лидеров Азербайджана, США и Армении, упоминание этого вопроса в документе ЕС-Армения напрямую противоречит мирному процессу и вызывает серьезные вопросы относительно заявленных намерений армянской стороны, подчеркнул МИД АР.

Следует также обратить внимание на то, что в вышеуказанном документе отсутствует ссылка на проект TRIPP, инициированный президентом США Дональдом Трампом. Фактически Брюссель сознательно не упоминает в своем документе одно из ключевых достижений постконфликтного периода, создавая у Еревана иллюзию, что можно вести двойную игру - подписывать обязательства в Вашингтоне, но при этом демонстративно игнорировать их в отношениях с ЕС. Это еще один убедительный показатель того, что Евросоюз вместе с Арменией пытаются саботировать достижения мирной повестки при поддержке Вашингтона.

В пользу этого вывода свидетельствует и недавняя активизация миссии EUMA, чья деятельность в Армении перешла черту легитимности. Это еще одна составная часть системной политики ЕС, направленная на подрыв мирного процесса в регионе.

«С учетом положения статьи 7 парафированного соглашения между Азербайджаном и Арменией, предусматривающего обязательство сторон не размещать силы третьих государств на общей границе, приоритизация сохранения присутствия и обеспечения полной оперативности Миссии наблюдателей ЕС в Армении (EUMA), используемой как инструмент антиазербайджанской пропаганды, вместо прекращения ее деятельности, является еще одним источником обеспокоенности», - заявил в этой связи МИД Азербайджана. «Вышеуказанные положения вновь выносят на повестку элементы оставшегося в прошлом конфликта на фоне позитивных подвижек, достигнутых в постконфликтный период с 8 августа, и вызывают серьезные сомнения в намерениях Армении. Мы ожидаем, что Армения и ЕС предпримут конкретные шаги по устранению данных вредоносных положений, не отражающих существующие реалии. Со своей стороны, мы продолжим внимательно отслеживать развитие ситуации и сделаем необходимые выводы», - также отмечается в комментарии МИД.

Все это наглядно показывает, что внутри Евросоюза по-прежнему действуют силы, прежде всего либеральные, соросовские группы, целенаправленно стремящиеся подорвать мирный процесс в регионе, используя для этого ресурсы европейских институтов. И, судя по всему, ЕС все еще подвержен влиянию этих кругов, предпринимая под их воздействием очередные попытки провести разделительные линии в регионе.

На деле за всеми этими шагами отчетливо просматривается обеспокоенность растущим влиянием и авторитетом, укреплением позиций Азербайджана на международной арене. Если принять во внимание, что сам ЕС ослабевает и утрачивает субъектность в большой мировой политике, в предпринимаемых им антиазербайджанских шагах можно усмотреть и явные ревностные элементы. Идеи кризиса и утраты ценностей, которые получили широкое распространение в Европе и сегодня формируют контекст современной европейской политики, открыто раскрывают и положения недавно принятой Национальной стратегии безопасности США.

На этом фоне попытки европейских структур вынести в повестку фактически незначительные вопросы - особенно сегодня, когда судьба Европы во многом решается на украинском фронте и весь мир пристально следит за ходом происходящего - выглядят особенно абсурдно. Они ясно демонстрируют предвзятость хозяев брюссельских кабинетов и доказывают, что их действия далеки от реальной ответственности и стратегического мышления, вызывая тем самым чувство отторжения.

Взять хотя бы европейскую санкционную политику, в рамках которой ЕС ввел ограничения против пяти азербайджанских нефтеналивных судов за «перевозку российской нефти». Возникает вопрос: почему ЕС закрывает глаза на задействованных в этих операциях танкеров Греции и Кипра? Согласно зарубежным источникам, данные сервисов отслеживания морского движения свидетельствуют о том, что несмотря на санкции, греческие танкеры продолжают курсировать в Финском заливе и участвуют в перевозке российской нефти, помогая России сохранять экспорт сырья.

Значительные объемы нефти продолжает у России закупать Германия, так, на Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей по переработке нефти в ФРГ. При том что после начала войны власти Германии лишили «Роснефть» контроля над немецкими «дочками» - Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing и перевели их под внешнее доверительное управление Федерального агентства по сетям, право собственности сохранилось за «Роснефтью». Еще один интересный факт: несмотря на то что ЕС сократил закупки газа по трубопроводам из России, поставки сжиженного газа были существенно увеличены.

С другой стороны, в Россию поступает электроника, произведенная в Европе, которая потенциально может использоваться и скорее всего используется в войне против Украины. Эти поставки проходят, кстати, через территорию Армении. Здесь уместно напомнить, что за последние четыре года Армения стала одним из основных каналов параллельного импорта и экспорта товаров, находящихся под санкциями, в торговых операциях России, связанных с войной в Украине. Однако Европейский Союз не предпринимает никаких заявлений и не вводит санкций против Армении. Это еще одна наглядная иллюстрация избирательности и двойных стандартов в европейской политике. Так же, как и предвзятого отношения европейский структур к Азербайджану.

Тот же Европарламент на протяжении долгого времени систематически проводит антиазербайджанские слушания и принимает односторонние резолюции. В ряде случаев Европарламент не оказывал поддержки территориальной целостности Азербайджана так, как, например, поддерживал территориальную целостность Грузии, Украины или Молдовы. Напротив, в отношении Азербайджана часто формировались однобокие позиции, сопровождавшиеся голословными обвинениями и необоснованной политической риторикой.

Сегодня Европейский парламент организует слушания «по правам человека» в Азербайджане. Между тем в отношении Армении, где только в этом году были арестованы десятки оппозиционеров, религиозных деятелей и активистов - многие, по оценкам экспертов, по надуманным причинам - ни дебатов, ни осуждающих резолюций Европарламент не проводил и не принимал. А как можно воспринимать откровенно циничные и возмутительные призывы Европейского парламента освободить лиц, обвиняемых в совершении военных преступлений, над которыми проводится судебный процесс в Баку? Один из них, олигарх Рубен Варданян, в свое время активно финансировал войну против Украины.

Само собой разумеется, что Баку не признает какие-либо обсуждения или резолюции Европейского парламента, которые не представляют собой ничего, кроме пустых бессмысленных бумаг. Однако демонстрация подобных действий европейских институтов - это еще один способ подчеркнуть их предвзятость и двойные стандарты, а также наглядно показать, что они фактически превращаются в инструмент прямого игнорирования международного права, подрыва принципов справедливости и открытого вызова здравому смыслу.

Сегодня Европейский союз, погрязший в коррупционных скандалах и неспособный эффективно решать собственные внутренние проблемы, по-прежнему пытается навязывать устаревшие и предвзятые нарративы, не осознавая, что лицемерием и двойными подходами невозможно завоевать доверие или реальное влияние - в частности, в южно-кавказском регионе.

Что касается Азербайджана, то ни Брюссель, ни какие-либо другие внешние игроки не способны отклонить страну от курса, выстроенного на основе национальных интересов и стратегических приоритетов. Любые попытки внешнего давления неизбежно сталкиваются с осознанным и последовательным следованием Азербайджана собственной политической линии - так обстоит дело сегодня, и так будет оставаться всегда.