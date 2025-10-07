 Ираклий Кобахидзе назвал бывшего президента иностранным агентом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Ираклий Кобахидзе назвал бывшего президента иностранным агентом

First News Media00:00 - Сегодня
Ираклий Кобахидзе назвал бывшего президента иностранным агентом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Саломе Зурабишвили во время митинга, прошедшего 4 октября, была готова войти в президентскую резиденцию и безоговорочно присоединилась к акции, организованной с целью свержения власти.

Об этом глава правительства сообщил в эфире программы "Ночной курьер".

По его словам, когда начались беспорядки, Зурабишвили покинула место митинга.

"Саломе Зурабишвили готовилась войти в резиденцию. Но когда началось насилие - сбежала. Она и такие люди, как Тина Бокучава, - это иностранные агенты, сделанные по одному шаблону. Они пришли на митинг, организованный с целью свержения власти, без всяких условий", - заявил Кобахидзе.

Премьер-министр подчеркнул, что все участники данного митинга несут одинаковую моральную ответственность за произошедшее насилие.

"Митинг не мог достичь своей цели - свержения власти - без насилия. Когда они поняли, что "корабль тонет", были первыми, кто сбежал", - добавил Ираклий Кобахидзе.

Поделиться:
191

Актуально

Политика

Орбан о встрече с Ильхамом Алиевым: Всегда приятно видеть друга

Политика

Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в Габале

Политика

Хакан Фидан: Более скоординированная деятельность ОТГ делает нас устойчивее к ...

Политика

В суде вновь представлены доказательства того, что приказ о ракетных ударах по ...

В мире

Ираклий Кобахидзе назвал бывшего президента иностранным агентом

Грета Тунберг выступила в Греции после депортации из Израиля - ВИДЕО

Между Израилем и ХАМАС продолжаются переговоры, обсуждается обмен заложниками и заключенными

The Times назвала Макрона «хромой уткой»

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Башара Асада пытались отравить в Москве - Сирийская обсерватория по правам человека

Трагедия в Тбилиси: обнаружены тела трех членов семьи

Путин: Если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта в Украине можно было избежать

В Стамбуле произошло землетрясение

Последние новости

Ираклий Кобахидзе назвал бывшего президента иностранным агентом

Сегодня, 00:00

Азербайджанская продукция представлена на выставке в Германии - ФОТО

06 / 10 / 2025, 23:40

Специалист по связям с общественностью TƏBİB стала жертвой домашнего насилия - ОБНОВЛЕНО

06 / 10 / 2025, 23:20

Орбан о встрече с Ильхамом Алиевым: Всегда приятно видеть друга

06 / 10 / 2025, 23:00

Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в Габале

06 / 10 / 2025, 22:43

Арзу Алиева в Шамахинском районе - ФОТО

06 / 10 / 2025, 22:20

Хакан Фидан: Более скоординированная деятельность ОТГ делает нас устойчивее к кризисам

06 / 10 / 2025, 22:00

В суде вновь представлены доказательства того, что приказ о ракетных ударах по Гяндже был отдан руководством Армении

06 / 10 / 2025, 21:40

Грета Тунберг выступила в Греции после депортации из Израиля - ВИДЕО

06 / 10 / 2025, 21:20

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 завоевала серебро

06 / 10 / 2025, 21:00

Хакан Фидан: Проведение 12-го Саммита ОТГ в Габале вызывает гордость

06 / 10 / 2025, 20:40

Между Израилем и ХАМАС продолжаются переговоры, обсуждается обмен заложниками и заключенными

06 / 10 / 2025, 20:20

The Times назвала Макрона «хромой уткой»

06 / 10 / 2025, 20:00

Азербайджанский сценарист и актер удостоены наград на кинофестивале стран тюркского мира в Актау

06 / 10 / 2025, 19:40

Три азербайджанские гимнастки и команда по групповым упражнениям вышли в финал - ФОТО

06 / 10 / 2025, 19:25

Euronews: Инвестиционный форум продемонстрировал стремление Азербайджана к диверсификации экономики - ВИДЕО

06 / 10 / 2025, 19:10

Азербайджанские стрелки завершили соревнования с 3 медалями

06 / 10 / 2025, 19:05

TABIA Group представляет новую эру целостного оздоровления в Азербайджане — YENEE – ФОТО

06 / 10 / 2025, 19:00

В Азербайджане молла убил жену и отправился в мечеть на намаз

06 / 10 / 2025, 18:45

Bugatti Mistral – самый быстрый родстер в мире теперь в Азербайджане - ФОТО

06 / 10 / 2025, 18:30
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10