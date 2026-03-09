Трамп позвонил Путину

Вечером 9 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил журналистам на брифинге помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РБК.

По его словам, акцент в разговоре был сделан на конфликте США и Израиля с Ираном. Также стороны обсудили украинское урегулирование.

«Я сразу скажу, что разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, Как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами», — сообщил Ушаков. По его словам, Трамп «дал свою оценку развитию ситуацию в контексте ведущейся американо-израильской операции». "На этот счет состоялся весьма предметный и небесполезных обмен мнениями", - рассказал помощник президента России.

Также Трамп заявил, что заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта на Украине, сообщил Ушаков.