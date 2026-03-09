 Трамп допустил поддержку убийства Моджтабы Хаменеи | 1news.az | Новости
Трамп допустил поддержку убийства Моджтабы Хаменеи

First News Media23:40 - 09 / 03 / 2026
Трамп допустил поддержку убийства Моджтабы Хаменеи

Президент США Дональд Трамп допустил, что может поддержать убийство Моджтаба Хаменеи, если тот не согласится отказаться от ядерной программы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Белый дом отказался комментировать ситуацию, однако Трамп заявил газете New York Post, что он «недоволен» избранием Хаменеи на пост главы Иран, ранее назвав его кандидатуру «неприемлемой».

Ранее в эфире NBC Трамп назвал «большой ошибкой» выбор Моджтабы Хаменеи, который стал новым верховным лидером Ирана после смерти своего отца, Али Хаменеи.

«Я не знаю, продержится ли это долго. Думаю, они совершили большую ошибку», — заявил политик.

