Дыхание весны. В Азербайджане отмечают Yel çərşənbəsi

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Сегодня азербайджанский народ отмечает Yel çərşənbəsi – «вторник ветра». Это третий предвестник любимого праздника Новруз.

Согласно народным поверьям, именно в этот день воздух начинает прогреваться, ветер «оживает» и приводит в движение пробудившиеся прежде стихии - воду и огонь. Это день, когда природа окончательно просыпается, а в воздухе уже отчетливо чувствуется дыхание весны. Набухают почки на деревьях, земля освобождается от зимней скованности, и жизнь постепенно возвращается в леса, сады, поля. Ветер в этот день символизирует живую силу, несущую обновление.

В азербайджанской мифологии образ ветра воплощен в Yel dədə - седовласом старце, странствующем по горам и равнинам. Он символизирует нравственную чистоту и защиту. По преданию, Yel dədə помогает заблудившимся путникам: бросает на землю клубок ниток и дует - куда покатится клубок, туда и следует идти. Так ветер становится проводником, возвращающим человека к дому и свету.

С этим днем связано множество поверий. Люди внимательно следят за ветром: если он теплый – это к ранней весне, холодный - к затяжной зиме. Считается, что в этот вечер ветер способен услышать самые сокровенные желания. Их шепчут ему, веря, что он унесет слова высоко в небо. В древних легендах рассказывалось о четырех ветрах, «спящих» в недрах земли и время от времени поднимающихся на поверхность. Каждый из них имеет свой цвет и характер: белый, черный, холодный Xəzri и теплый Gilavar. В Yel çərşənbəsi они словно объединяются, чтобы облететь мир и окончательно возвестить о приходе весны.

Как и в другие предпраздничные вторники, в этот день во дворах разжигают костры как символ очищения и освобождения от невзгод уходящего года. В домах проводят уборку, выбивают ковры, проветривают комнаты, впуская свежий воздух и свет. Даже если ветер силен, окна стараются открыть хотя бы на несколько минут - чтобы впустить в дом дыхание новой жизни.

Праздничный стол украшают традиционные угощения нашего народа - гогал, шекербура, пахлава, сухофрукты и орехи. Подросший сямяни перевязывают красной лентой. Девушки выходят на qulaq falı, загадывая желание и прислушиваясь к первым услышанным словам у соседских дверей, к ним же подкрадываются дети, подкидывая шапки и ожидая щедрого угощения, где-то рассыпают зерна по ветру с молитвами о богатом урожае.

Yel çərşənbəsi символизирует пробуждение, движение и надежды. В порывах первого весеннего ветра - прозрачный воздух гор и лесов, сила перемен и предчувствие обновления. И когда ветер, свободный и неудержимый, проходит по родной земле, это означает, что долгожданная весна уже на пороге.

