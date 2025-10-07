Когда палачи говорят о мире

На фоне встречных и по-настоящему добросовестных шагов, предпринимаемых Баку и Иреваном в рамках сложного, но уже необратимого процесса нормализации, в армянском обществе вновь поднимают голову старые призраки.

Те самые, что десятилетиями держали Армению в изоляции, на обочине региональных процессов и в плену собственных иллюзий. Периодически из Иревана доносятся реваншистские заявления, которые словно специально нацелены на подрыв мирных усилий двух стран. И главным рупором этого реваншизма, как ни странно, вновь стал человек, чье имя прочно ассоциируется с кровью и войной - бывший президент Армении Роберт Кочарян.

На своей пресс-конференции этот «патриот» старого образца вполне ожидаемо раскритиковал политику действующего премьер-министра Никола Пашиняна, осмелившегося говорить с Азербайджаном на языке мира, а не ненависти. От Кочаряна никто другого и не ждал: один из основателей армянского сепаратизма в Карабахе, зачинщик Первой Карабахской войны, человек, на чьих руках кровь тысяч мирных азербайджанцев, - все это делает его последним, кто вправе рассуждать о «национальных интересах». Он и сегодня, спустя десятилетия, так и не понял простейшую истину: соседство с Азербайджаном не приговор, а шанс - возможно, единственный - для самой Армении выжить и выбраться из политического тупика.

Пашинян, какой бы критике он ни подвергался внутри страны, это, похоже, понял. Его шаги, пусть противоречивые и тяжелые, продиктованы осознанием реальности: мир с Азербайджаном - не опция, а необходимость. Именно поэтому реваншисты во главе с Кочаряном и бесятся. Ведь чем ближе Армения к миру, тем дальше они от власти.

Бывший президент, не скрывая раздражения, обрушился на недавние договоренности, достигнутые в Вашингтоне. По его словам, Армения «ничего не получила», тогда как США «установили контроль» над коридором TRIPP, соединяющим основную часть Азербайджана с Нахчываном, а Трамп - обеспечил себе номинацию на Нобелевскую премию. Азербайджан, по версии Кочаряна, получил «право на коридор по территории Армении», прекращение деятельности Минской группы ОБСЕ и приостановку действия 907-й поправки, а Армения - «ноль, только проблемы».

Этот поток жалоб и сарказма был дополнен привычной для Кочаряна иронией в адрес Пашиняна, который, дескать, «лично получил фотографию с подписью Трампа и бумагу без правовой силы». Но за этим дешевым сарказмом сквозит очевидное - зависть и бессилие. Потому что именно при Пашиняне, впервые за десятилетия, Армения как никогда близка к полновесному миру.

Кочарян же, впрочем, не ограничился критикой. Он поставил под сомнение саму процедуру парафирования мирного договора, назвав ее «технической формальностью» и намекнув, что США, выступившие свидетелями, не стали гарантом соглашений. Но этот выпад против Вашингтона выглядит не как защита национальных интересов, а как плохо завуалированная попытка выставить Пашиняна марионеткой или, как сказал сам Кочарян, «декорацией». Тем самым он в очередной раз пытается сыграть на старой пластинке, мол, якобы все проблемы Армении в том, что страна «уступает» кому-то извне.

Любопытно, что тот же Кочарян признал, что основная торговля в регионе уже давно идет в обход Армении.

Турция, Грузия, Иран и Азербайджан выстроили устойчивые маршруты, где Армения просто не нужна.

За прошедшие годы они во взаимоотношениях между собой прекрасно научились обходиться без Армении.

Единственный участок, на который Иреван еще мог бы опереться - граница с Ираном в Сюнике, - и тот, по словам Кочаряна, «отдается США», что вызывает у него тревогу.

При этом Кочарян отметил, что проект TRIPP все же может быть выгоден Армении, но только если из него исключить США, дабы не раздражать Иран. Он предлагает поблагодарить Вашингтон за инициативу, а потом построить участок дороги самостоятельно, назвать ее все тем же «маршрутом Трампа», чтобы потешить эго американского лидера, но, разумеется, сохранить эту дорогу «под контролем Армении». Мол, и волки сыты, и овцы целы, и Иран не обидится.

Особенно цинично звучат его рассуждения о мире. «Пашинян, который принес войну, теперь говорит о мире», - язвительно заметил Кочарян, забыв, видимо, что именно он сам был архитектором той войны, которая вытеснила Армению на задворки региона, из которой действующий премьер-министр Пашинян пытается ее вывести, придумав проект «Перекресток мира». Кочарян с гордостью заявляет, что десять лет его правления были «самыми мирными». Мирными - после оккупации чужих земель, после изгнания миллиона азербайджанцев, после того как армянская армия встала на их землях и удерживала их за счет российской поддержки. Да, для агрессора, оккупировавшего чужую территорию, это, наверное, и был «мир». Только не для тех, кого лишили домов, земли и жизни.

Кочарян утверждает, что тема мира не должна быть монополией партии Пашиняна, а должна «принадлежать оппозиции». То есть тем самым людям, которые десятилетиями паразитировали на войне, наживались на ней и держали страну в страхе перед «внешним врагом». Ирония судьбы в том, что именно эта оппозиция сегодня громче всех кричит о «предательстве национальных интересов», хотя на деле защищает лишь собственные привилегии и олигархические связи, утраченные после 2018 года.

Не случайно Кочарян уже объявил о намерении участвовать в предстоящих парламентских выборах, надеясь вернуть себе влияние. Но рассчитывать ему не на что. В Армении бывшие президенты - синоним коррупции, клановости и государственного террора. Народ давно отторг эту номенклатуру, превратившую государство в частную лавку. Именно поэтому и на выборах, и в общественном мнении Кочарян и его соратники обречены на поражение. Не сказать, конечно, что правящая сегодня партия пользуется такой уж бешеной популярностью, но «бывшие», пробив дно, лежат где-то еще ниже. Так что сегодняшние кочаряновские «размышления» о мире - не более чем попытка вернуться в игру, апеллируя к реваншистским инстинктам через торпедирование уже достигнутых договоренностей.

Армения стоит перед выбором - идти по пути Пашиняна и искать мир с Азербайджаном, или вновь слушать тех, кто втянул ее в 30-летний мнимый мир, обернувшийся в итоге чудовищным кошмаром. И если в Армении еще остались здравомыслящие политики, они должны понять, что тот, кто сегодня говорит о мире языком Кочаряна, на самом деле вновь зовет страну на войну.

Можно, конечно, снова поверить тем, кто обещает «восстановить достоинство нации» и «вернуть утраченное».

Вот только вернуть им удастся разве что атмосферу конца девяностых - нищету, безысходность, бегство молодежи и зависимость от внешних покровителей. В Армении уже был такой «мир» - холодный, тягучий и мертвый. Новый шанс на жизнь у страны есть лишь тогда, когда она перестанет слушать тех, кто однажды уже обманул ее под звуки военного марша.