В Азербайджане раскрыта крупная сеть онлайн-азартных игр - ВИДЕО

Несмотря на то, что сотрудники полиции регулярно проводят профилактические мероприятия против азартных и букмекерских онлайн-игр, в социальных сетях по-прежнему фиксируются подобные незаконные действия.

Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД было подготовлено и проведено ещё несколько оперативно-технических мероприятий в этом направлении, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе операций были задержаны 42-летний Гасан Сабили, 33-летний Орхан Ибрагимли и его сообщник 28-летний Талех Агаяров, а также 36-летний Салман Джафаров и его знакомый 35-летний Рауф Гусейнов.

Указанные лица вступили в преступный сговор с организаторами азартных игр на интернет-сайтах «7isles», «fastloto.com» и «chcplay.net», созданных за пределами страны, и совместно с ними осуществляли незаконную деятельность.

Далее они через указанные сайты создали в социальных сетях страницы «Ambassasdor», «Kazino 555», «VIP 888», «Shangrila» и другие, привлекая местных жителей к азартным играм. При обысках офисов и квартир задержанных были обнаружены электронные доказательства, банковские карты, многочисленные мобильные номера и другие улики. В ходе расследования также установлено, что изъятые у членов группы банковские карты приобретались у различных лиц за разные суммы и использовались в незаконных операциях по переводу денежных средств.

По выявленным фактам в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

«Призываем граждан не участвовать в играх, организованных в социальных сетях под видом незаконных ставок и азартных игр. Особо отмечаем, что при незаконных онлайн-ставках у граждан часто требуют данные банковских карт под предлогом перевода выигрыша. В таких случаях они могут столкнуться с кибермошенничеством и потерять средства на своих банковских счетах», - отмечают в МВД.