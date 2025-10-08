Возобновлена электронная регистрация в первый класс

Электронный приём в первый класс общеобразовательных учреждений для детей, которые по уважительной причине пропустили регистрацию на 2025–2026 учебный год, снова открыт.

Для детей, пропустивших запись в первый класс, выбор школы и учителя по оставшимся местам будет доступен с 15:00 8 октября 2025 года до 18:00 15 октября 2025 года, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Родители, разместившие заявку на сайте mektebeqebul.edu.az до указанной даты, смогут с соответствующими документами обратиться в школу и завершить процесс приёма ребёнка в общеобразовательное учреждение.

Отметим, что на текущий учебный год в первый класс уже зачислено более 130 тысяч детей.