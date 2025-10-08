 Аудиовизуальный совет обеспокоен увеличением дискриминации в телеэфирах | 1news.az | Новости
Общество

Аудиовизуальный совет обеспокоен увеличением дискриминации в телеэфирах

Феликс Вишневецкий17:09 - Сегодня
Аудиовизуальный совет обеспокоен увеличением дискриминации в телеэфирах

8 октября состоялось очередное заседание Аудиовизуального совета АР.

На заседании обсуждалась серьёзная озабоченность по поводу растущей тенденции проявления дискриминационных подходов в телевизионных программах, выходивших в эфир в последние месяцы, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Аудиовизуального совета.

Было отмечено, что в течение текущего года по результатам проведённых мониторингов были зафиксированы нарушения статьи 14.1.4 Закона «О медиа», то есть пропаганда различных видов дискриминации. В разные периоды года официальные предупреждения были направлены телеканалам «Space TV», «Xəzər TV» и «ARB». Один раз вещание канала «Space TV» было приостановлено на 6 часов, а канала «Kanal S» - на 24 часа. Кроме того, вещателям регулярно давались соответствующие рекомендации с целью обеспечения сбалансированного подхода к темам, вызывающим общественную чувствительность.

Во время заседания в этом контексте также была предметно обсуждена передача «Amin», вышедшая в эфир телеканала «Baku TV» 24 сентября, в которой во время обсуждения тем о взаимоотношениях мужчин и женщин, семьи гость выразил следующие мысли: «Я женщина. Мужчина всегда должен быть впереди. Это закон жизни, и, если ты нарушишь этот закон, Аллах накажет тебя через сына. Это закон, закон Аллаха, который предписывает женщине подчиняться исключительно мужчине…».

Отмечается, что специалисты отдела мониторинга и анализа аудиовизуальных программ зафиксировали данные высказывания как нарушение статьи 14.1.4 Закона «О медиа», то есть как пропаганду гендерной дискриминации. В дальнейшем, в соответствии с установленной процедурой, этот факт был подтверждён юристами Совета как факт нарушения.

Во время заседания вопрос был тщательно рассмотрен, и единогласно было принято решение трактовать эти высказывания как пропаганду гендерной дискриминации. Так, в выступлении гостя программы содержались утверждения, которые продвигают гендерное неравенство и противоречат принципу равенства женщин и мужчин. При этом попытки обосновать эти позиции с точки зрения религии или философии были признаны не основанными на объективных религиозных или научных данных, а носили субъективный и дискриминационный характер. Кроме того, подтверждающая реакция ведущего на эти высказывания также расценена как предоставление платформы для идей, способствующих гендерной дискриминации. Члены Аудиовизуального совета приняли решение направить телеканалу «Baku TV» официальное предупреждение.

Аудиовизуальный совет вновь напоминает вещателям о необходимости деятельности в медиапространстве на основе просветительских, объективных и недискриминационных принципов, а также требует, чтобы при ведении вещания они руководствовались нормами действующего законодательства.

