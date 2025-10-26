В Азербайджане полиция предотвратила помолвку 16-летней девушки

В Имишлинском районе сотрудники полиции предотвратили помолвку несовершеннолетней девушки.

Как сообщили Oxu.Az в ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, 25 октября в полицию поступила информация о том, что в селе Ялавадж планировалась церемония обручения между 22-летним мужчиной и 16-летней девушкой.

В результате проведенных действий помолвка была сорвана. Родителей обеих сторон пригласили в отдел полиции, где с ними провели профилактические и разъяснительные беседы. Сотрудники правоохранительных органов подробно объяснили требования действующего законодательства относительно браков с несовершеннолетними.

Источник: Oxu.az