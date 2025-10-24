Арестован Анар Асадли

Состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего председателя упразднённой партии "Yüksəliş" Анара Асадли.

Как сообщает AПA, заседание прошло в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева.

В ходе заседания потерпевший подал ходатайство об аресте обвиняемого.

Суд удовлетворил ходатайство, и Анар Асадли был арестован прямо в зале суда.

Отметим, Анар Асадли обвиняется в мошенничестве в отношении четырёх человек. Ему предъявлено обвинение по ст. 178 (мошенничество) УК Азербайджана (мошенничество).