Председательство COP29 представляет Азербайджан на Парижском форуме мира

Председательство COP29 отбыло во Францию. Цель визита - участие в Парижском форуме мира, празднование десятилетия Парижского соглашения и обсуждение путей достижения прогресса в области климата во второе десятилетие действия соглашения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на официальную страницу COP29 в социальных сетях, мероприятия в рамках форума будут посвящены борьбе с изменением климата, глобальной солидарности, переходу к зеленой экономике и шагам на пути к устойчивому развитию.

Парижский форум мира считается важной площадкой, направленной на укрепление международного сотрудничества и совместное решение глобальных проблем.

В рамках своего участия председательство COP29 планирует провести ряд двусторонних встреч и обсудить приоритетные направления климатической повестки.