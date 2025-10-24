Азербайджанский журналист и востоковед Руслан Сулейманов признан «иностранным агентом» в РФ

Имя азербайджанского журналиста и востоковеда Руслана Сулейманова внесено в реестр «иностранных агентов» в России.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции РФ.

Вместе с ним в список также включены российские журналисты Ирина Новик, Нино Росебашвили и Дмитрий Чернышевский.

В сообщении Минюста отмечается, что указанные лица участвовали в создании и распространении материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.