 Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана | 1news.az | Новости
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

First News Media18:30 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев тепло поздравил своего коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ с национальным праздником - Днём Республики, передав им самые искренние и добрые пожелания.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой брат,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ Турции с национальным праздником братской Турецкой Республики – Днем Республики, выражаю самые теплые и наилучшие пожелания.

Благодаря Вашей дальновидной и решительной политике сегодня Турция покоряет новые вершины во всех сферах, добивается больших успехов, признана как сильное и могущественное государство, чье слово имеет вес в международных вопросах. Активная и принципиальная позиция Турции в процессах, происходящих на глобальном уровне и в регионе, ее усилия по установлению мира и стабильности снискали ей большой авторитет и доверие в мире. Мы рады и гордимся каждым успехом братской страны.

Высокий уровень азербайджано-турецких отношений, исходящих из непоколебимой воли наших народов и основанных на принципе «Одна нация, два государства», вызывает чувство большой гордости. Углубление с каждым днем наших межгосударственных отношений, которые с подписанием Шушинской декларации вышли на уровень стратегического союзничества и приобретают новое содержание, является ярким выражением нашей твердой политической воли и последовательных совместных усилий.

Сегодня не имеющие аналога в мире братство, единство и союзничество между Азербайджаном и Турцией также являются важным фактором, служащим миру, безопасности, процветанию и сотрудничеству в регионе.

С самыми приятными впечатлениями вспоминаю Ваш визит в Габалу в начале октября для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств. Особо хочу отметить Вашу настойчивую деятельность на пути к единству тюркского мира и росту авторитета ОТГ на международной арене.

Уверен, что в соответствии с волей наших народов мы и впредь успешно продолжим совместные усилия, направленные на дальнейшее расширение и углубление наших братских отношений и плодотворного сотрудничества, построенных на прочном фундаменте и выдержавших испытание временем.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в ответственной государственной деятельности, братской Турецкой Республике и ее народу – постоянного мира, благополучия и процветания".

