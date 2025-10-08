На каких улицах столицы наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдается плотный транспортный поток:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
11. Хатаинский проспект, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
14. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
15. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра.