 На каких улицах столицы наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО - СПИСОК | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На каких улицах столицы наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО - СПИСОК

First News Media08:50 - Сегодня
На каких улицах столицы наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдается плотный транспортный поток:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

11. Хатаинский проспект, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

14. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

15. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра.

Поделиться:
209

Актуально

Мнение

Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня очередных ракетных атак на Гянджу и ...

Общество

Сегодня можно будет наблюдать метеорный дождь Дракониды

Общество

На суде по делу обвиняемых в финансировании терроризма были допрошены свидетели

Lifestyle

В Стамбуле прошла масштабная операция против знаменитостей по делу о наркотиках

Общество

Сегодня можно будет наблюдать метеорный дождь Дракониды

На суде по делу обвиняемых в финансировании терроризма были допрошены свидетели

В Габале автомобиль врезался в бетонный столб, есть погибший

В Сальяне произошло тяжелое ДТП, водитель погиб

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Четверо граждан Азербайджана обвиняются в госизмене

Арестован тиктокер «Элиш», пропагандирующий аморальное поведение

Зять Элариза Мамедоглу может быть осужден на 12 лет

Скончался начальник управления AZAL

Последние новости

Сегодня можно будет наблюдать метеорный дождь Дракониды

Сегодня, 10:25

МИД Ирана вызвал глав дипмиссий европейских стран

Сегодня, 10:18

На суде по делу обвиняемых в финансировании терроризма были допрошены свидетели

Сегодня, 10:10

III Игры стран СНГ: станут известны последние призеры в художественной гимнастике

Сегодня, 10:05

В Стамбуле прошла масштабная операция против знаменитостей по делу о наркотиках

Сегодня, 09:56

В Узбекистане сократят тысячи госслужащих

Сегодня, 09:50

Следствие отказалось арестовывать активы владельцев «Крокус Сити Холла»

Сегодня, 09:40

В Габале автомобиль врезался в бетонный столб, есть погибший

Сегодня, 09:35

Азербайджан сыграл вничью с Францией и обыграл Польшу

Сегодня, 09:28

В Сальяне произошло тяжелое ДТП, водитель погиб

Сегодня, 09:10

Экс-чемпион UFC Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

Сегодня, 09:05

В Грузии число задержанных участников акции 4 октября увеличилось до 22

Сегодня, 09:00

В Эквадоре обстреляли кортеж президента - ФОТО

Сегодня, 08:55

На каких улицах столицы наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО - СПИСОК

Сегодня, 08:50

Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня очередных ракетных атак на Гянджу и Барду - ФОТО

Сегодня, 00:00

«Я заплатила 36 тысяч, а в итоге мне вернули ее тело»: дочь винит бакинскую клинику в смерти матери - ВИДЕО

07 / 10 / 2025, 23:50

Продавщица из ЦУМа осуждена за присвоение золота на 103 тысячи манатов

07 / 10 / 2025, 23:40

Премьер-министр Канады на встрече с Трампом подчеркнул мир между Азербайджаном и Арменией

07 / 10 / 2025, 23:22

Братство в объективе: Казахстанцы с теплом восприняли поступок Ильхама Алиева - ВИДЕО

07 / 10 / 2025, 23:04

Председатель парламента Хорватии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

07 / 10 / 2025, 22:43
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10