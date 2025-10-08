 Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве | 1news.az | Новости
Общество

Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве

First News Media12:25 - Сегодня
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве

Компания Silk Way AFEZCO, входящая в Silk Way Group, с гордостью объявляет о партнерстве с ExecuJet, являющейся частью группы компаний Luxaviation, одной из крупнейших в мире операторов бизнес-авиации и вертолётных перевозок.

Это сотрудничество объединяет два ключевых направления, определяющих будущее бизнес-авиации в Азербайджане.

Silk Way AFEZCO и ExecuJet совместно разработают современный комплекс обслуживания деловой авиации (Fixed Base Operation, FBO) в новом Международном Аэропорту Алят, стратегически расположенном к югу от Баку. Параллельно с этим, стороны подписали соглашение об управлении воздушным судном Gulfstream G500 компании Silk Way AFEZCO, что ознаменовало выход Luxaviation Group на азербайджанский рынок и начало управления первым самолётом этого типа в стране.

Сотрудничество также включает подписание Меморандума о взаимопонимании (MoU) о создании совместного предприятия в Свободной экономической зоне Алят (AFEZ). Целью этого предприятия является формирование комплексного центра авиационных услуг, укрепляющего позицию Азербайджана как стратегического транспортного узла между Европой, Азией и Ближним Востоком.

Патрик Хансен, генеральный директор Luxaviation Group, отметил: «Это партнёрство является важным для компаний Luxaviation и ExecuJet, так как открывает нам путь на рынок Азербайджана. Объединяя региональную экспертизу Silk Way AFEZCO с нашим глобальным опытом в области премиальных FBO-услуг и управления воздушными судами, мы устанавливаем новые ориентиры качества, эффективности и сервиса для клиентов в Каспийском регионе».

Джавад Дбила, генеральный директор Silk Way AFEZCO, добавил: «Мы гордимся партнёрством с ExecuJet, направленным на укрепление роли Азербайджана в сфере мировой бизнес-авиации. Новый FBO в Международном Аэропорту Алят и совместное предприятие в AFEZ обеспечат непревзойдённый уровень сервиса как для операторов, так и для пассажиров. Вместе с вводом в эксплуатацию нашего нового самолёта Gulfstream G500 под управлением ExecuJet мы инвестируем в будущее авиации нашей страны».

Соглашение об управлении воздушным судном предусматривает комплексную поддержку самолёта Gulfstream G500 компании Silk Way AFEZCO, включая эксплуатацию, планирование полётов, технический надзор и управление экипажем. Благодаря своей скорости, дальности полёта и передовым технологиям, G500 идеально подходит для деловых и дипломатических перелётов из центральной части Азербайджана.

Начало строительства FBO в Международном Аэропорту Алят запланировано на конец 2025 года, а открытие ожидается в начале 2027 года. Дизайн будет выполнен по образцу отмеченного наградами флагманского комплекса ExecuJet в аэропорту Дубай Аль-Мактум, широко признанного одним из ведущих терминалов бизнес-авиации в мире.

Это партнёрство реализуется в ключевой момент, когда Азербайджан переживает стремительный рост в сферах энергетики, торговли и туризма, что способствует растущему спросу на услуги премиальной авиации.

О компании ExecuJet

Компания ExecuJet, входящая в состав Luxaviation Group, управляет глобальной сетью комплексов обслуживания бизнес-авиации (Fixed Base Operator, FBO), предлагая первоклассную инфраструктуру и отмеченные наградами услуги для деловых воздушных судов, пассажиров и экипажей.
Постоянно расширяя своё присутствие, ExecuJet в настоящее время управляет сетью из более чем 110 FBO-комплексов по всему миру.

Широко признанная лидером отрасли в сфере наземного обслуживания бизнес-авиации и обладающая богатым опытом операционного совершенства, ExecuJet предоставляет первоклассный сервис, превосходящий ожидания клиентов.

Как и все компании, входящие в Luxaviation Group, ExecuJet рассматривает корпоративную устойчивость как неотъемлемую часть своей бизнес-стратегии. Группа интегрирует принципы устойчивого развития в процесс принятия решений, активно управляя социальными и экологическими аспектами своей деятельности и постоянно совершенствуя операционные процессы.

Для более подробной информации переходите по ссылке:
www.execujet.com / www.luxaviation.com

О группе компаний Silk Way Group

Silk Way Group, основанная в 2006 году, является одним из ведущих частных авиационных и логистических предприятий Азербайджана со штаб-квартирой в Баку. Расположенная на перекрёстке Востока и Запада, группа компаний играет важнейшую роль в обеспечении глобальных грузовых перевозок и развитии авиационной инфраструктуры страны.

Объединяя такие компании, как Silk Way West Airlines, Silk Way Airlines, Silk Way Technics и Silk Way AFEZCO, Группа предлагает полный спектр услуг в области авиаперевозок, технического обслуживания и логистики, соответствующих самым высоким международным стандартам.

В настоящее время Silk Way Group формирует будущее воздушной логистики посредством строительства нового аэропорта и логистического хаба в Свободной экономической зоне Алят (AFEZ) — устойчивого и технологически ориентированного проекта, который укрепит роль Азербайджана как ключевого звена в глобальной торговле.

Благодаря команде из более чем 1700 профессионалов и постоянному вниманию к вопросам безопасности, инноваций и устойчивого развития, Silk Way Group продолжает соединять континенты и открывать новые возможности в сфере воздушных грузоперевозок по всему миру.

О компании Silk Way Alat Free Economic Zone Company

Компания Silk Way Alat Free Economic Zone (SW AFEZCO) – это специализированное подразделение Silk Way Group, занимающееся развитием устойчивой авиационной и логистической инфраструктуры в свободной экономической зоне Алят. Компания была создана для управления такими трансформационными проектами, как «Зелёный аэропорт» и «Карго деревня». SW AFEZCO интегрирует передовые устойчивые технологии и инновационные логистические решения, чтобы закрепить за Азербайджаном статус ведущего транзитного узла. Инициативы компании соответствуют национальным и международным стандартам, способствуя экономическому росту и повышению экологической ответственности.

На правах рекламы

Скончалась директор столичной школы №5

