Местами снег и сильный ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В отдельных районах Азербайджана наблюдаются осадки и ветреная погода, в горных районах идет снег.

Об этом 1news.az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии по состоянию на 11:00.

Отмечается, что высота снежного покрова в Загатале (Алибей) составляет 27 см, в Гахе — 15 см, в Кубе — 11 см, в Гусаре — 8 см, в Гедабее — 4 см, в Садараке — 3 см, на Шахдаге и в Дашкесане — 2 см, в Халтане и Шеки (Кишчай) — 1 см.

В ряде районов дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 21 м/с, в Мингячевире — 18 м/с, в Гобустане — до 16 м/с.

В Нахчыване, Шаруре, Джульфе, Дашкесане, Гёйгёле, Балакене, Гахе, Загатале, Габале, Шеки, Шамахы, Гобустане, Кубе, Гусаре, Гёйчае, Кюрдамире, Сабирабаде, Билясуваре и Лерике наблюдается туман, из-за чего видимость ограничивается до 500 метров.