В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

3. Проспект Бабека, в направлении центра;

4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Зии Буниятова от перекрестка с улицей Музэффера Нариманова в сторону станции метро "20 Января"

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

9. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".