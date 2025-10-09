В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
3. Проспект Бабека, в направлении центра;
4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Проспект Зии Буниятова от перекрестка с улицей Музэффера Нариманова в сторону станции метро "20 Января"
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
9. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".