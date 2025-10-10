AQTA уничтожило партии импортной продукции после проверки - ФОТО

Агентство продовольственной безопасности (AQTA) провело очередные контрольные мероприятия, в рамках которых в некоторых импортируемых пищевых продуктах были выявлены несоответствия.

В рамках контрольных мероприятий сотрудники Агентства продовольственной безопасности взяли образцы партий биологически активного пищевого продукта «Ersağ Multivitamin, Kapsul №60», произведённого предприятием «Ersağ Bitkisel Sağlık Gıda LTD.ŞTI TÜRKİYE» и импортированного ООО «Ersağ Azərbaycan» (всего 90 единиц), а также лукума «Çikolatalı fındık bitter ezmeli Hindistan cevizli», произведённого предприятием «Sns Gıda Kozmetik Ticaret ve Sanayi LTD ŞTİ» и импортированного ООО «Alfa Nuts» (общий вес 100 кг).

По результатам исследований было установлено, что партии продукции не соответствуют требованиям нормативных документов.

На основании принятого соответствующего решения партии продукции были уничтожены.