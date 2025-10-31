 В рамках ART Weekend представлен перформанс «Фисташка: живое наследие» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В рамках ART Weekend представлен перформанс «Фисташка: живое наследие» - ФОТО

First News Media22:20 - 31 / 10 / 2025
В рамках ART Weekend представлен перформанс «Фисташка: живое наследие» - ФОТО

31 октября в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялось еще одно мероприятие - презентация проекта «Полет в Баку. Art Weekend. Почувствуй будущее СЕЙЧАС» (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW) «Фисташка: живое наследие».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала был представлен моноспектакль по мотивам рассказа Максуда Ибрагимбекова «Фисташковое дерево».

В центре произведения, переносящего читателя в мир эмоций, воспоминаний и ностальгии, - фисташковое дерево, ставшее символом неразрывной связи прошлого и настоящего.

Эта история, одна из самых впечатляющих работ Максуда Ибрагимбекова, рассказывает историю глазами ребенка. В этом моноспектакле роль взрослого мальчика, вспоминающего свое детство в военные годы, исполнил заслуженный артист Азербайджана Шовги Гусейнов.

Зрители вместе с ним перенеслись в небольшой бакинский дворик, в центре которого растет большое фисташковое дерево.

Затем был представлен триптих - произведение, состоящее из трех ковров, сотканных ОАО «Азерхалча».

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева ознакомилась с композицией.

Отмечалось, что композиция показывает, что жизнь может начаться заново и приносить плоды, несмотря на трудности. Вода представлена как важный символ, связывающий три части триптиха. Она подчеркивает цикличность жизни как символ жизненной силы, необходимой для роста и развития.

Затем при участии Лейлы Алиевой на террасе Центра было посажено фисташковое дерево.

Отметим, что эта церемония воплощает собой символ заботы о воде, жизни и природе. Фисташка описывается как единство прошлого и будущего, искусства и экологии, человека и земли.

Затем основатель и руководитель общественного объединения IDEA посетила Фестиваль оливок, организованный в Ичеришехер и ознакомилась с оливками и оливковой продукцией, привезенными из разных регионов нашей страны. В ходе посещения, которое прошло в атмосфере искреннего общения с гостями и туристами нашего города, пришедшими на фестиваль, также были сделаны памятные фотографии.

Поделиться:
232

Актуально

Политика

Хикмет Гаджиев: Пересматриваются cтратегические партнерские отношения ...

Общество

Бакинский военный суд завершил судебное следствие по делу граждан Армении

Политика

Обсуждается визит Эрдогана в Азербайджан для участия в параде Победы

Общество

В отношении экс-главы ИВ Балакена избрана мера пресечения в виде ареста

Общество

Микаил Джаббаров встретился с делегацией Стамбульской промышленной палаты - ФОТО

Проверка Sushi Club выявила нарушения в приготовлении суши - ФОТО

В рамках ART Weekend представлен перформанс «Фисташка: живое наследие» - ФОТО

Бакинский военный суд завершил судебное следствие по делу граждан Армении

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Азербайджане полиция предотвратила помолвку 16-летней девушки

Стала известна причина смерти несовершеннолетней невесты - ОБНОВЛЕНО

Эльдар Азизов: Случаи нарушения служебной этики и злоупотребления полномочиями недопустимы

Кто он, задержанный глава Исполнительной власти Балакенского района? - ДОСЬЕ

Последние новости

Нью-Йорк затопило после рекордных ливней - ВИДЕО

Сегодня, 00:00

Спецназ взял штурмом офис племянника Деда Хасана

31 / 10 / 2025, 23:40

СМИ: Пентагон подтвердил поставку ракет «Tomahawk» Украине

31 / 10 / 2025, 23:20

Микаил Джаббаров встретился с делегацией Стамбульской промышленной палаты - ФОТО

31 / 10 / 2025, 23:00

Проверка Sushi Club выявила нарушения в приготовлении суши - ФОТО

31 / 10 / 2025, 22:47

В рамках ART Weekend представлен перформанс «Фисташка: живое наследие» - ФОТО

31 / 10 / 2025, 22:20

Бакинский военный суд завершил судебное следствие по делу граждан Армении

31 / 10 / 2025, 22:00

Обсуждается визит Эрдогана в Азербайджан для участия в параде Победы

31 / 10 / 2025, 21:40

Хикмет Гаджиев: Пересматриваются cтратегические партнерские отношения Азербайджана и США

31 / 10 / 2025, 21:20

Турецкий иллюстратор изобразил Центр Гейдара Алиева в мистическом свете Хэллоуина - ФОТО

31 / 10 / 2025, 21:00

В Каире открывается Grand Egypt museum, который строился 20 лет - ФОТО

31 / 10 / 2025, 20:40

Азербайджанский рефери ФИФА получил назначение на матч «Наполи»

31 / 10 / 2025, 20:20

Суд арестовал главреда Hürriyyət

31 / 10 / 2025, 20:00

Между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана подписан план военного сотрудничества на 2026 год - ФОТО

31 / 10 / 2025, 19:45

Супруга Мирзояна вошла в комиссию по разблокировке коммуникаций с Азербайджаном

31 / 10 / 2025, 19:30

В отношении экс-главы ИВ Балакена избрана мера пресечения в виде ареста

31 / 10 / 2025, 19:15

Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом первенства Европы - ФОТО

31 / 10 / 2025, 19:00

Джейхун Байрамов: Азербайджан занимает лидирующие позиции в Cписке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

31 / 10 / 2025, 18:45

Полиция установила подростков, бросавших камни в скоростной поезд

31 / 10 / 2025, 18:31

Бакинская инициативная группа прекратила свою деятельность в связи с французскими заморскими территориями?

31 / 10 / 2025, 18:15
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10