В рамках ART Weekend представлен перформанс «Фисташка: живое наследие» - ФОТО

31 октября в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялось еще одно мероприятие - презентация проекта «Полет в Баку. Art Weekend. Почувствуй будущее СЕЙЧАС» (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW) «Фисташка: живое наследие».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала был представлен моноспектакль по мотивам рассказа Максуда Ибрагимбекова «Фисташковое дерево».

В центре произведения, переносящего читателя в мир эмоций, воспоминаний и ностальгии, - фисташковое дерево, ставшее символом неразрывной связи прошлого и настоящего.

Эта история, одна из самых впечатляющих работ Максуда Ибрагимбекова, рассказывает историю глазами ребенка. В этом моноспектакле роль взрослого мальчика, вспоминающего свое детство в военные годы, исполнил заслуженный артист Азербайджана Шовги Гусейнов.

Зрители вместе с ним перенеслись в небольшой бакинский дворик, в центре которого растет большое фисташковое дерево.

Затем был представлен триптих - произведение, состоящее из трех ковров, сотканных ОАО «Азерхалча».

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева ознакомилась с композицией.

Отмечалось, что композиция показывает, что жизнь может начаться заново и приносить плоды, несмотря на трудности. Вода представлена как важный символ, связывающий три части триптиха. Она подчеркивает цикличность жизни как символ жизненной силы, необходимой для роста и развития.

Затем при участии Лейлы Алиевой на террасе Центра было посажено фисташковое дерево.

Отметим, что эта церемония воплощает собой символ заботы о воде, жизни и природе. Фисташка описывается как единство прошлого и будущего, искусства и экологии, человека и земли.

Затем основатель и руководитель общественного объединения IDEA посетила Фестиваль оливок, организованный в Ичеришехер и ознакомилась с оливками и оливковой продукцией, привезенными из разных регионов нашей страны. В ходе посещения, которое прошло в атмосфере искреннего общения с гостями и туристами нашего города, пришедшими на фестиваль, также были сделаны памятные фотографии.