Суд арестовал главреда Hürriyyət

Вынесено решение в отношении главного редактора газеты Hürriyyət и Hürriyyət TV Вугара Мамедова, задержанного во время операции, проведённой Службой государственной безопасности (СГБ).

Согласно полученной АПА информации, на заседании в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственных органов о применении меры пресечения в отношении Вугара Мамедова.

Суд удовлетворил ходатайство следствия.

В отношении Вугара Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца и 13 дней.