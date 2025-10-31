 Суд арестовал главреда Hürriyyət | 1news.az | Новости
Общество

Суд арестовал главреда Hürriyyət

First News Media20:00 - Сегодня
Вынесено решение в отношении главного редактора газеты Hürriyyət и Hürriyyət TV Вугара Мамедова, задержанного во время операции, проведённой Службой государственной безопасности (СГБ).

Согласно полученной АПА информации, на заседании в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственных органов о применении меры пресечения в отношении Вугара Мамедова.

Суд удовлетворил ходатайство следствия.

В отношении Вугара Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца и 13 дней.

