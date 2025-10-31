Между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана подписан план военного сотрудничества на 2026 год - ФОТО

Находящийся с рабочим визитом в Казахстане министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов 31 октября встретился с министром обороны этой страны, генерал-лейтенантом Дауреном Косановым.

Как сообщили в Министерстве обороны, на встрече отмечалось, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном основаны на узах дружбы и братства. Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и в других областях.

В ходе обсуждения перспектив двустороннего военного сотрудничества был проведен обстоятельный обмен мнениями и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Министр обороны Казахстана вручил генерал-полковнику З. Гасанову медаль «За вклад в развитие международного сотрудничества».

В завершение встречи между министерствами обороны Казахстана и Азербайджана был подписан план военного сотрудничества на 2026 год.