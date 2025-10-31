Проверка Sushi Club выявила нарушения в приготовлении суши - ФОТО

В заведении общественного питания Sushi Club, расположенном в Баку по адресу: Сабаильский район, улица З.Тагиева, дом 16/18, принадлежащем физическому лицу Туралу Исмайылову, сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявили многочисленные нарушения санитарных норм и технических требований.

Об этом официально заявили в АПБА.

Проверка показала, что заведение работало без регистрации в системе пищевой безопасности. Кроме того, отсутствовали сопроводительные документы на сырую рыбу, используемую для приготовления суши-роллов. На полуфабрикатах, задействованных в производственном процессе, не была указана дата изготовления, не соблюдался температурный режим хранения сырья, а сама последовательность технологических операций нарушалась. Также выяснилось, что сотрудники не проходили обязательные медицинские осмотры, в помещении не проводилась надлежащая уборка, и были выявлены другие нарушения.

Образцы приготовленных суши-роллов направлены в лабораторию для проведения исследований.

До устранения выявленных нарушений деятельность заведения и оказание услуг приостановлены. В отношении руководства составлен административный протокол.