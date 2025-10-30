Кто он, задержанный глава Исполнительной власти Балакенского района? - ДОСЬЕ

Как сообщалось, в рамках операции Службы государственной безопасности, проведенной в Исполнительной власти Балакенского района, по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях были задержаны глава ИВ Ислам Рзаев и ряд других должностных лиц.

Представляем досье на задержанного главу Исполнительной власти района – информация взята из открытых источников.

Ислам Вахид оглу Рзаев родился в 1965 году в Гёйчайском районе. В 1988 году окончил Бакинский филиал Ленинградского финансово-экономического института по специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в 1988 году в финансовом управлении Гёйчайского района на должности старшего экономиста. Затем работал начальником отдела, начальником инспекции и заместителем руководителя управления в структурах Министерства налогов Азербайджана по Гёйчайскому району, а также по Низаминскому и Азизбековскому районам города Баку.

Позже он занимал должность главного специалиста в ЗАО «Азеригаз».

С 2007 года по 18 мая 2011 года работал заместителем начальника департамента аудита Государственной нефтяной компании Азербайджана.

С 18 мая 2011 года Ислам Рзаев возглавил Исполнительную власть Балакенского района. Является членом партии «Ени Азербайджан».

Женат, имеет троих детей.