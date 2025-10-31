Турецкий иллюстратор изобразил Центр Гейдара Алиева в мистическом свете Хэллоуина - ФОТО

Турецкий иллюстратор Робин Яйла представил новый арт-проект, вдохновленный архитектурными шедеврами мира в фантастическом свете Хэллоуина

Турецкий художник и иллюстратор Робин Яйла (Robin Yayla) вновь удивил поклонников оригинальным подходом к изображению известных достопримечательностей. В своем новом проекте, опубликованном в Instagram, автор представил серию ярких и ироничных иллюстраций, в которых архитектурные символы разных стран предстают в фантастическом свете в духе Хэллоуина. Среди них также здание Центра Гейдара Алиева в Баку.

Представляем эти фотографии: