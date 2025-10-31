Бакинская инициативная группа прекратила свою деятельность в связи с французскими заморскими территориями?

В деятельности Бакинской инициативной группы (БИГ) нет никакого застоя. В начале нашей деятельности французская сторона подчеркивала, что мы боремся только против них. На самом деле, создание БИГ было решением представителей заморских территорий. Мы поддерживали не только борьбу с колониализмом французских заморских территорий. Мы также поддерживаем колонии, расположенные в Карибском бассейне и Африке. Мы поддерживаем их борьбу с колониализмом в рамках международного права.

Об этом в АЗЕРТАДЖ заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов.

По его словам, БИГ не оказала никакого влияния на французско-азербайджанские отношения. Мы занимаемся деятельностью, вытекающей из нашей миссии.

БИГ не направляла свою деятельность против какой-либо страны и не будет направлять ее в будущем.

Как международная неправительственная организация, мы оказываем поддержку сторонам, борющимся с колониализмом, исключительно в рамках правового поля и не зависим от политики какого-либо государства.

Он также подчеркнул, что БИГ тесно сотрудничает с 9 из 11 французских колоний. Это взаимодействие будет продолжено в международной плоскости.