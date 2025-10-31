В Каире открывается Grand Egypt museum, который строился 20 лет - ФОТО

1 ноября в Каире открывается Большой Египетский музей (Grand Egypt museum).

Технический запуск музея состоялся в октябре прошлого года, а первоначально официальное открытие планировалось на 3 июля 2025 года. Однако в июне дата была перенесена из-за обострения ирано-израильского конфликта.

Музей, расположенный всего в двух километрах от пирамид Гизы, строился почти 20 лет. Это крупнейшее в мире собрание экспонатов, посвященное одной цивилизации - Древнему Египту. В музее представят свыше 100 000 артефактов, охватывающих три тысячелетия истории.

Главной жемчужиной коллекции станет собрание Тутанхамона, включающее 5600 предметов, найденных в гробнице фараона в 1922 году.

Генеральный директор музея Атеф Мофтах подчеркнул, что новый музей станет “подарком человечеству”. Бюджет проекта составил $1 млрд.

Египетские власти рассчитывают, что музей привлечет до 5 миллионов посетителей ежегодно.

По данным Министерства туризма Египта, стоимость входного билета для иностранных туристов составит 200 фунтов (около 9 AZN).