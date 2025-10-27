 Ряд районов Баку останутся без газа | 1news.az | Новости
Общество

Ряд районов Баку останутся без газа

First News Media19:02 - Сегодня
Завтра в некоторых частях Ясамальского, Сабунчинского и Хатаинского районов Баку будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщили в ПО «Азеригаз», 28 октября с 10:00 в связи с проведением ремонтно-монтажных работ на газовых линиях в указанных районах столицы планируется временное отключение газоснабжения.

В Ясамальском районе работы затронут ряд проспектов и улиц, включая Азадлыг, Матбуат, Г.Джавида, Азербайджан, Бюльбюль, а также М.Мушфиг, Н.Нариманова, И.Гутгашынлы, А.Алекперова, А.Султанова, М.Фатали, А.Шаига, М.Мухтарова, М.Рахима, Заргарпалан, С.Даглы, Т.Халилбейли, И.Сафарли, Низами, У.Гаджибекова, С.Вургуна, Хагани, Р.Бейбутова, Р.Рза, братьев Мардановых, Ичеришехер и Ростроповича.

В Сабунчинском районе газоснабжение будет временно прекращено в поселках Пиршаги и Маштага, а также в совхозе «Гюльчюлюк» и на улицах Гуртулуш и К.Керимова.

В Хатаинском районе отключение газа коснется улицы Г.Салмани.

Подача газа будет восстановлена после завершения всех необходимых работ.

