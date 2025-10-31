 Микаил Джаббаров встретился с делегацией Стамбульской промышленной палаты - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Микаил Джаббаров встретился с делегацией Стамбульской промышленной палаты - ФОТО

First News Media23:00 - 31 / 10 / 2025
Микаил Джаббаров встретился с делегацией Стамбульской промышленной палаты - ФОТО

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с делегацией во главе с председателем правления Стамбульской промышленной палаты (İSO) Эрдалом Бахчываном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр экономики подчеркнул значение политической воли глав государств Азербайджана и Турции и выполнения данных ими поручений для укрепления двусторонних отношений. Отмечалось, что Турция является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, подписанное между двумя странами Преференциальное торговое соглашение открывает дополнительные возможности для укрепления торгово-экономического сотрудничества. Между братскими странами реализуется успешное инвестиционное партнерство. Широкомасштабные проекты, реализуемые при участии наших стран, не только углубляют региональное сотрудничество, но и меняют облик региона.

В ходе состоявшейся на встрече дискуссии было подчеркнуто значение активного содействия взаимодействию между компаниями-членами ISO и местными субъектами бизнеса, привлечения инвестиций, реализации потенциальных проектов, диверсификации сотрудничества в энергетике, торговле, промышленности, цифровых технологиях, инфраструктуре и других областях.

Около 100 бизнесменов, посетивших нашу страну при поддержке Торгового представительства Азербайджана в Турции и Стамбульской промышленной палаты, были проинформированы об экономическом потенциале нашей страны, благоприятной деловой среде, льготах, предоставляемых предпринимателям, возможностях, созданных для инвесторов в Свободной экономической зоне Алят. Гости также ознакомились с деятельностью предприятий Сумгайытского промышленного парка и возможностями сотрудничества в промышленных зонах.

Поделиться:
196

Актуально

Политика

Хикмет Гаджиев: Пересматриваются cтратегические партнерские отношения ...

Общество

Бакинский военный суд завершил судебное следствие по делу граждан Армении

Политика

Обсуждается визит Эрдогана в Азербайджан для участия в параде Победы

Общество

В отношении экс-главы ИВ Балакена избрана мера пресечения в виде ареста

Общество

Микаил Джаббаров встретился с делегацией Стамбульской промышленной палаты - ФОТО

Проверка Sushi Club выявила нарушения в приготовлении суши - ФОТО

В рамках ART Weekend представлен перформанс «Фисташка: живое наследие» - ФОТО

Бакинский военный суд завершил судебное следствие по делу граждан Армении

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Азербайджане уничтожат тонны турецких фисташек

Кто он, задержанный глава Исполнительной власти Балакенского района? - ДОСЬЕ

Скончалась заведующая сектором Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Эльдар Азизов: Случаи нарушения служебной этики и злоупотребления полномочиями недопустимы

Последние новости

Нью-Йорк затопило после рекордных ливней - ВИДЕО

Сегодня, 00:00

Спецназ взял штурмом офис племянника Деда Хасана

31 / 10 / 2025, 23:40

СМИ: Пентагон подтвердил поставку ракет «Tomahawk» Украине

31 / 10 / 2025, 23:20

Микаил Джаббаров встретился с делегацией Стамбульской промышленной палаты - ФОТО

31 / 10 / 2025, 23:00

Проверка Sushi Club выявила нарушения в приготовлении суши - ФОТО

31 / 10 / 2025, 22:47

В рамках ART Weekend представлен перформанс «Фисташка: живое наследие» - ФОТО

31 / 10 / 2025, 22:20

Бакинский военный суд завершил судебное следствие по делу граждан Армении

31 / 10 / 2025, 22:00

Обсуждается визит Эрдогана в Азербайджан для участия в параде Победы

31 / 10 / 2025, 21:40

Хикмет Гаджиев: Пересматриваются cтратегические партнерские отношения Азербайджана и США

31 / 10 / 2025, 21:20

Турецкий иллюстратор изобразил Центр Гейдара Алиева в мистическом свете Хэллоуина - ФОТО

31 / 10 / 2025, 21:00

В Каире открывается Grand Egypt museum, который строился 20 лет - ФОТО

31 / 10 / 2025, 20:40

Азербайджанский рефери ФИФА получил назначение на матч «Наполи»

31 / 10 / 2025, 20:20

Суд арестовал главреда Hürriyyət

31 / 10 / 2025, 20:00

Между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана подписан план военного сотрудничества на 2026 год - ФОТО

31 / 10 / 2025, 19:45

Супруга Мирзояна вошла в комиссию по разблокировке коммуникаций с Азербайджаном

31 / 10 / 2025, 19:30

В отношении экс-главы ИВ Балакена избрана мера пресечения в виде ареста

31 / 10 / 2025, 19:15

Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом первенства Европы - ФОТО

31 / 10 / 2025, 19:00

Джейхун Байрамов: Азербайджан занимает лидирующие позиции в Cписке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

31 / 10 / 2025, 18:45

Полиция установила подростков, бросавших камни в скоростной поезд

31 / 10 / 2025, 18:31

Бакинская инициативная группа прекратила свою деятельность в связи с французскими заморскими территориями?

31 / 10 / 2025, 18:15
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10