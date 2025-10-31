Микаил Джаббаров встретился с делегацией Стамбульской промышленной палаты - ФОТО

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с делегацией во главе с председателем правления Стамбульской промышленной палаты (İSO) Эрдалом Бахчываном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр экономики подчеркнул значение политической воли глав государств Азербайджана и Турции и выполнения данных ими поручений для укрепления двусторонних отношений. Отмечалось, что Турция является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, подписанное между двумя странами Преференциальное торговое соглашение открывает дополнительные возможности для укрепления торгово-экономического сотрудничества. Между братскими странами реализуется успешное инвестиционное партнерство. Широкомасштабные проекты, реализуемые при участии наших стран, не только углубляют региональное сотрудничество, но и меняют облик региона.

В ходе состоявшейся на встрече дискуссии было подчеркнуто значение активного содействия взаимодействию между компаниями-членами ISO и местными субъектами бизнеса, привлечения инвестиций, реализации потенциальных проектов, диверсификации сотрудничества в энергетике, торговле, промышленности, цифровых технологиях, инфраструктуре и других областях.

Около 100 бизнесменов, посетивших нашу страну при поддержке Торгового представительства Азербайджана в Турции и Стамбульской промышленной палаты, были проинформированы об экономическом потенциале нашей страны, благоприятной деловой среде, льготах, предоставляемых предпринимателям, возможностях, созданных для инвесторов в Свободной экономической зоне Алят. Гости также ознакомились с деятельностью предприятий Сумгайытского промышленного парка и возможностями сотрудничества в промышленных зонах.